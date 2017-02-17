Назван ТОП-10 городов России с самыми жуткими пробками

Лидирующую строчку рейтинга городов с наибольшим дорожным трафиком, разумеется, заняла Москва. На втором месте расположилась Самара, а вслед за ней — Красноярск. Уфа и Воронеж замыкают первую пятерку.

Санкт-Петербург, на удивление, оказался лишь на шестой строчке. Чуть лучше дела обстоят в Екатеринбурге, Новосибирске, Перми и Нижнем Новгороде, который стал десятым в списке.

Как отмечает портал Hitech News, чаще всего пользователи сети интернет запрашивают в поисковике информацию о пробках на дорогах Северной столицы. На втором месте по запросам оказалась загруженная Москва, на третьем — Самара.

Напомним, ранее Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о своих планах перерисовать разметку и изменить работу светофоров на 50 перекрестках Москвы. По мнению специалистов, это должно поспособствовать снижению трафика на городских улицах.