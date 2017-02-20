Москва заняла второе место в мире по загруженности дорог

Согласно данным агентства, жители столицы простаивают в пробках в среднем 91 час в году. Водители Лос-Анжелеса, города-лидера рейтинга, теряют на дорогах 104 часа, а Нью-Йорка, который замыкает тройку — 89 часов.

В списке европейских городов Москва занимает первую строчку — показатели Лондона и Парижа, которые также попали в локальный ТОП-3, достигли отметки в 73 и 65 часов соответственно. Всего в исследовании участвовали 1064 города 34 стран мира.

Напомним, ранее сервис Google Maps составил свой рейтинг, согласно которому Москва является самым загруженным городом России.