Западную часть Северо-Западной хорды достроят до конца 2017 года

Фото: www.stroi.mos.ru
Строительство западного участка новой столичной магистрали, более известной как Северо-Западная хорда, завершат уже к концу нынешнего года. Помимо этого в 2017-м построят около 100 км дорожного полотна и 20−25 сооружений, в числе которых новые развязки, тоннели и мосты.
Виктория Базылева

Что касается Северо-Западной хорды, то, как рассказал заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Москва 24», в этом году в планах органов значится строительство дорожного участка в районе Аминьевского шоссе и улицы Рябиновая, а также на пересечении Профсоюзной улицы и МКАДа.

Г-н Хуснуллин отметил, что до конца года завершится реконструкция Калужского шоссе до поселка Ватутинки, а участок от Ватутинок до центральной кольцевой будет достроен в следующем году. Много новых дорог появится и в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа).

Заммэра по строительству добавил, что в приоритете у правительства столицы в настоящее время общественный транспорт и поэтому в рамках реализации проекта вылетные магистрали связывают со станциями Метрополитена.

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27 марта 2017
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