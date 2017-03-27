Западную часть Северо-Западной хорды достроят до конца 2017 года

Что касается Северо-Западной хорды, то, как рассказал заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Москва 24», в этом году в планах органов значится строительство дорожного участка в районе Аминьевского шоссе и улицы Рябиновая, а также на пересечении Профсоюзной улицы и МКАДа.

Г-н Хуснуллин отметил, что до конца года завершится реконструкция Калужского шоссе до поселка Ватутинки, а участок от Ватутинок до центральной кольцевой будет достроен в следующем году. Много новых дорог появится и в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа).

Заммэра по строительству добавил, что в приоритете у правительства столицы в настоящее время общественный транспорт и поэтому в рамках реализации проекта вылетные магистрали связывают со станциями Метрополитена.