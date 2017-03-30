Ремонт московских дорог начнется в апреле

Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги», в текущем году ремонт улично-дорожной сети города может начаться уже 15 апреля. В первую очередь дорожники собираются заняться покрытием с истекающим гарантийным сроком службы, а именно отдельными участками МКАД, ТТК и основных вылетных магистралей. Затем ремонтники переберутся на центральные улицы столицы. Дорожные работы будут вестись все лето и закончатся только к октябрю.

Перед ремонтными службами стоит масштабная задача. Так, представители московских властей сообщили, что в предстоящий весенне-летне-осенний период планируется отремонтировать 17 млн. кв. м дорог.