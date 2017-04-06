Карта убитых дорог России пополнится ухабами Центрального федерального округа

Не знаем, сумеют ли они исправить ситуацию в Первопрестольной, где число ям и ухабов, появившихся после минувшей зимы, просто зашкаливает, но вот на руководство городка Донской повлияют уж точно. Местные жители сумели привлечь внимание общественников активным голосованием на сайте www.dorogi-onf.ru, где прописалась онлайн-карта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Их усилиями местная ул. Калинина стала лидером голосования недели набрав 1338 голосов. Цифра вроде и незначительная, но учитывая, что в городке живет всего 64 000 человек — просто убийственная для его руководителей. Это же надо было так достать своим пофигизмом людей, что целых 2,1% горожан не поленились проявить гражданскую активность. По словам активистов, упомянутую дорогу не ремонтировали около 50 лет:

— «Скорая помощь» с трудом проезжает, а таксисты берут двойной тариф, — жалуются они в ОНФ.

Напомним, что согласно предыдущим рейдам «дорожной инспекции», на сегодняшний момент лучшим городом ЦФО по состоянию улично-дорожной сети признан Белгород, а худшим — Ярославль. Инспектируя новые города, эксперты «Народного фронта» заодно проверят, что сделано для исправления выявленных недостатков в уже проверенных, а заодно оценят качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012—2016 годах. Начало акции запланировано на 10 апреля. А в мае-июне эксперты оценят качество дорог в городах Поволжья и Северо-Запада, в июле-сентябре — в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале.