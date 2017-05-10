В Подмосковье постоят первую в России многоуровневую парковку с лифтом

— Я думаю, что первая парковка может появиться уже до конца этого года, в IV квартале. Одна такая стоянка собирается достаточно быстро, примерно месяц занимает этот процесс в Японии, — сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Он также рассказал, что проинвестировать строительство автоматической лифтовой парковки выразили желание сразу несколько крупных компаний. Г-н Андреев отметил, что пилотный проект, вероятнее всего, будет реализован в Павшинской пойме, где на сегодняшний день парковочных мест недостаточно.

В настоящее время в Тайване, Корее и Японии насчитывается порядка 1300 подобных автоматических парковок с лифтовыми системами. Предполагается, что в обозримом будущем высотные башни-стоянки появятся и в Москве.