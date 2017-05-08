Длительный тест-драйв Mazda6: за Можай

Можайск расположен на западе Московской области в 90 километрах от МКАД, и добраться сюда на автомобиле можно двумя путями. По своему опыту могу сказать, что «Старая Можайка» — или А100 — как правило, посвободнее, чем М1 «Москва-Смоленск-Минск», но она имеет бесчисленное количество пересечений с железнодорожными путями и населенных пунктов, богатыми камерами контроля скорости. Но и на «Минке» по пути в Можайск насчитывается порядка шести-семи коварных «глаз», а на некоторых участках уже несколько лет ведется ремонт, где помимо времени легко потерять и колеса. К слову сказать, первые 20 километров можно пролететь за 15 минут и по новой платной дороге, которая идет от МКАД до Минского шоссе, однако за это сомнительное удовольствие придется отдать 300 рублей.

До Можайска мы добрались без малого за пару часов — даже быстрее, чем обычно. Хотя чему здесь удивляться, ведь под капотом Mazda6, которая находилась у нас на тесте, трудится достаточно задорный 2,5-литровый 192-сильный SkyActiv, агрегатированный с шестидиапазонным «автоматом»: отменная динамика, сочетающаяся с высокой экономичностью. Забегая вперед, скажу — несмотря на то, что нам пришлось потолкаться в пробках на выезде из столицы и по возвращению, расход топлива по итогу вояжа достиг отметки в 7 литров на 100 километров — вполне гуманно для столь мощного агрегата.