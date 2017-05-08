Длительный тест-драйв Mazda6: за Можай

Вы, вероятно, мало знакомы с небольшим подмосковным городком воинской славы Можайском. А автор этих строк, бывая неподалеку, частенько заезжает туда на часик-другой погреться на берегу местного водохранилища под палящим июльским солнцем или погулять в завораживающе красивом Ново-Никольском соборе. Так и в минувшие майские праздники, захватив парочку добрых друзей и японского «скакуна», я направилась по знакомому маршруту в предвкушении настоящего тест-драйва по скоростным и не очень трассам.
- Фото: Виктория Базылева
- Фото: www.forum.dji.com
Можайск расположен на западе Московской области в 90 километрах от МКАД, и добраться сюда на автомобиле можно двумя путями. По своему опыту могу сказать, что «Старая Можайка» — или А100 — как правило, посвободнее, чем М1 «Москва-Смоленск-Минск», но она имеет бесчисленное количество пересечений с железнодорожными путями и населенных пунктов, богатыми камерами контроля скорости. Но и на «Минке» по пути в Можайск насчитывается порядка шести-семи коварных «глаз», а на некоторых участках уже несколько лет ведется ремонт, где помимо времени легко потерять и колеса. К слову сказать, первые 20 километров можно пролететь за 15 минут и по новой платной дороге, которая идет от МКАД до Минского шоссе, однако за это сомнительное удовольствие придется отдать 300 рублей.
До Можайска мы добрались без малого за пару часов — даже быстрее, чем обычно. Хотя чему здесь удивляться, ведь под капотом Mazda6, которая находилась у нас на тесте, трудится достаточно задорный 2,5-литровый 192-сильный SkyActiv, агрегатированный с шестидиапазонным «автоматом»: отменная динамика, сочетающаяся с высокой экономичностью. Забегая вперед, скажу — несмотря на то, что нам пришлось потолкаться в пробках на выезде из столицы и по возвращению, расход топлива по итогу вояжа достиг отметки в 7 литров на 100 километров — вполне гуманно для столь мощного агрегата.
Никаких нареканий по части управляемости Mazda6 у меня не возникло. Седан гордо и уверенно держится в любых дорожных условиях: будь то колея, гравий, свежее покрытие трассы или примитивное бездорожье. К примеру, на пути к Ново-Никольскому собору, проскочив нужный поворот, мы оказались у подножия высокого холма, где этот храм и располагается, а «японцу» предстояло поднять нас вверх по длинной крутой проселочной дороге. Если откровенно, сердечко у меня замерло, однако автомобиль с легкостью справился с поставленной перед ним задачей.
Некоторые трудности возникли и на узенькой стоянке перед собором, но благодаря круговым детекторам, сигнализирующим о препятствиях, мне удалось спокойно запарковать машину в нужном месте даже в столь непростых условиях. А вот подвеска у «шестерки», конечно, жестковата: перед «лежачими полицейскими» и прочими неровностями приходится сбрасывать скорость практически в ноль.
Параметры водительского кресла позволяют выбрать не только оптимальный наклон спинки, высоту посадки и расстояние до рулевого колеса, но и зафиксировать поясничную область. Кстати, именно этому удобству я несказанно обрадовалась — дорога относительно дальняя, а регулярно останавливаться на пятиминутную разминку, сами понимаете, не очень хочется. К слову сказать, насчет перерывов. Умный компьютер Mazda6 несколько раз заботливо напоминал рулевому о том, что пора бы уже подышать свежим воздухом, выпить чашечку кофе и дать глазам отдохнуть. Не скажу, что эта «фишка» сильно нужна, но я улыбнулась.
Между тем, некоторый дискомфорт мне, да и пассажирам, доставила система предупреждения о выходе из занимаемой полосы LKA. Нет, безусловно, опция полезная, но внезапный громкий гул слева, который напоминает вырвавшийся «крик» из телевизора при включении рябящего канала, может нанести вред психике: а если от неожиданности захочется дернуть руль в противоположную сторону? Впрочем, этот момент нельзя отнести к разряду критичных — ко всему можно привыкнуть. Да и нечего болтаться в полосе из стороны в сторону, периодически цепляя колесами линии разметки.
В путешествие за Можай мы отправились вчетвером. 429-литровый багажник нашего японского «коня» без проблем вместил все сумки и пакеты, которые мы собрали в поездку — в автомобиль пассажиры загрузились налегке, расположившись с максимальным удобством. Кстати, уровень комфорта в Mazda6 — это песня, заслуживающая отдельного внимания. Но не вдаваясь в подробности, о которых портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно писал ранее, лишь отмечу дефлекторы системы вентиляции на заднем ряду, которые в жаркий майский день оказались очень к месту, и аудиосистему Bose, включающую в себя 11 динамиков: объемный, ровный, чистый звук — уши в восторге.
Однако радужную картину несколько смазала слабенькая шумоизоляция — вот ей японцы могли бы уделить побольше внимания. Все-таки на высоких скоростях пальчики невольно тянутся к кнопке «прибавить громкость аудио». Но, опять же, с этим диагнозом вполне можно жить.
И несмотря на то, что сами представители Mazda свою флагманскую модель позиционируют как обычный седан среднего класса, по мне это истинный представитель бизнес-сегмента, по ряду показателей легко утирающий нос Toyota Camry. В этом ни на секунду не дает усомниться и список оснащения машины, включающий в себя нежнейшую белую кожу Nappa, люк с электроприводом для ярких впечатлений, двухзонный климат-контроль, систему Start-Stop, обогревы всевозможных мест, мониторинг слепых зон и обилие прочих электронных ассистентов. А чего стоят соблазнительные линии ее кузова, дополненные полностью светодиодной оптикой и колесами девятнадцатого диаметра…