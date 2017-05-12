Началось строительство федеральной трассы «Таврида»

Как сообщило агентство «РИА Новости», глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что пригласит первым проехаться по новой федеральной трассе президента России Владимира Путина, и заверил, что качество нового дорожного покрытия испытает также сам лично в компании министра транспорта Максима Соколова:

— Мы будем стараться пригласить Владимира Владимировича на открытие дороги. Это все-таки второй по объему финансирования проект. Я думаю, что он будет синхронно открываться с Крымским мостом, поэтому надеемся, что первым будет наш лидер, наш президент.

По словам Соколова, стоимость строительства не выйдет за пределы 140 млрд. рублей — именно на такую сумму ориентировались разработчики проекта. Впрочем, еще остались нерешенные вопросы — например, выкуп земельных участков, оказавшихся на пути будущей трассы.

Первый этап строительства двухполосной дороги планируется завершить к концу 2018 года, второй этап — расширение до четырех полос — к концу 2020 года.