Любимые места воскресной охоты московских эвакуаторщиков

— Неправильно припаркованные транспортные средства создают препятствия для других участников дорожного движения, мешают проезду автомобилей экстренных служб, угрожают безопасности пешеходов. Мы просим автовладельцев при парковке обращать внимание на знаки и разметку и оставлять машины только в разрешенных местах, — обратился к автовладельцам генеральный директор АМПП Александр Гривняк.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает забывчивым водителям, что правилами запрещены остановка и стоянка на пешеходных переходах и в пределах 5 метров от них, на трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также в местах, где установлены знаки "Стоянка запрещена' и «Остановка запрещена».