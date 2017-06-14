Любимые места воскресной охоты московских эвакуаторщиков

По сообщению сайта «Московский паркинг» за длинные минувшие выходные с 10 по 12 июня только с Университетской площади было эвакуировано и помещено на спецстоянки 90 транспортных средств, оставленных владельцами с нарушением правил. Среди улиц, лидирующих по числу неправильно припаркованных автомобилей, оказались также Цветной бульвар и Милютинский переулок. Здесь своих хозяев не должались 76 и 78 машин соответственно, если считать потери за все три выходные. Пик эвакуации пришелся на 11 июня, когда с обеих улиц в отстойники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) переселилось 108 легковушек.
Повсеместное распространение платных парковочных мест отодвинуло в сознании столичных водителей на второй план другую опасность: ваш автомобиль могут эвакуировать и с бесплатных мест, если он оставлен с нарушением правил дорожного движения.
— Неправильно припаркованные транспортные средства создают препятствия для других участников дорожного движения, мешают проезду автомобилей экстренных служб, угрожают безопасности пешеходов. Мы просим автовладельцев при парковке обращать внимание на знаки и разметку и оставлять машины только в разрешенных местах, — обратился к автовладельцам генеральный директор АМПП Александр Гривняк.
Портал «АвтоВзгляд» напоминает забывчивым водителям, что правилами запрещены остановка и стоянка на пешеходных переходах и в пределах 5 метров от них, на трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также в местах, где установлены знаки "Стоянка запрещена' и «Остановка запрещена».
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