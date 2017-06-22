Водители автобусов вышли на работу в мини-юбках

Подобное решение было принято французскими шоферами после того, как администрация транспортных компаний запретила им ездить за рулем в шортах. Между тем температура в кабине автобуса, не оборудованного системой кондиционирования, временами поднимается до 50 градусов. Поэтому в знак протеста водители решили приодеться в юбочки.

Примечательно, но внутренний регламент не запрещает использовать «рулевым» юбки в качестве рабочей одежды. Еще бы, ведь руководство автопарков и представить себе не могло, что изощренные работники когда-нибудь додумаются пойти на такой шаг.

Интересно, не сказался ли внешний вид водителей автобусов на уменьшении пассажиропотока? Или наоборот: желающих прокатиться на общественном транспорте стало больше?