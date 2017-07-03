Когда закончатся дожди в Москве и пробки из-за них

— Где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки, — предсказал глава МЧС. При этом Пучков выразил надежду, что в Центральной России все-таки наступят солнечные дни, а в страдающих от жары и засухи южных регионах страны пойдут дожди.

Напомним, что в прошедшее воскресенье сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил представителям СМИ, что ждать лета до сих пор в Центральной России толком не началось, и, судя по всему, в 2017 году оно не наступит.

— На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25—30°C, — предрек он. Напомним, что мощные ливневые осадки день за днем накрывают столицу, вызывая локальные подтопления и серьезные заторы на дорогах города.