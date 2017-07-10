На Керченском мосту уже кладут асфальт

Первый асфальтобетон уложен на четырех пролетах моста, идущего через остров Тузла. Для создания более 200 метров покрытия толщиной 6 см потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси.

– Комфортность, безопасность, долговечность — три ключевых ориентира в нашей работе над покрытием проезжей части Крымского моста, — рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов. — Весь комплекс подготовительных работ, который мы провели, сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве работ — всё это обеспечит Крымскому мосту асфальт высочайшего класса.