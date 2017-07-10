На Керченском мосту уже кладут асфальт

Фото: fkutaman.ru
На строительстве Крымского моста начались работы по созданию дорожного покрытия. На готовых пролетах сейчас укладывается нижний слой асфальтобетона. Верхний слой уложат уже после того, как будут полностью готовы конструкции автомобильной части.

Первый асфальтобетон уложен на четырех пролетах моста, идущего через остров Тузла. Для создания более 200 метров покрытия толщиной 6 см потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси.

– Комфортность, безопасность, долговечность — три ключевых ориентира в нашей работе над покрытием проезжей части Крымского моста, — рассказал главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов. — Весь комплекс подготовительных работ, который мы провели, сам процесс укладки асфальтобетона и жесткий контроль качества при производстве работ — всё это обеспечит Крымскому мосту асфальт высочайшего класса.

Фото: fkutaman.ru

Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума — современного вяжущего материала. Такая технология сделает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам.

Интересно, что перед началом укладки был отработан наиболее рациональный режим уплотняющей дорожной техники. На таманском берегу заасфальтировали опытный участок, соблюдая все технические параметры, заданные проектом. В результате специалисты определили, какой должна быть скорость движения катков, а также сколько проходов нужно выполнить по одному следу для того, чтобы обеспечить проектную толщину слоя асфальтобетона и требуемый коэффициент уплотнения.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что движение автомобилей по мосту планируется открыть в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019 года.

10 июля 2017
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