Ученые придумали, как отучить дорожников от воровства

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали технологию «самозалечивающегося» дорожного покрытия. Уникальный состав асфальта с внедренными углеродными нанотрубками и новый метод ликвидации трещин дорожного полотна позволит сократить срок ремонта трасс с нескольких дней до нескольких часов, передает ТАСС. Разработчики обещают уменьшение затрат на дорожные ремонтно-строительные работы не менее чем в три раза! Суть технологии заключается в следующем.

Для начала в состав асфальто-бетонной смеси добавляют токопроводящие углеродные нанотрубки марки «Таунит-М». Их отличительная черта — очень высокая способность преобразовывать электромагнитную энергию в тепло. Расчеты показывают, что на тонну асфальта достаточно добавлять 17-граммов нанотрубок, что практически не влияет на окончательную стоимость его производства. Укладка дорожного полотна из асфальта с «трубочными» добавками ничем не отличается от распространенной повсеместно технологии асфальтирования.