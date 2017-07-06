Ученые придумали, как отучить дорожников от воровства

В России создан простой и недорогой способ ремонта трещин и выбоин в асфальте без замены всего покрытия. В случае его внедрения, «осваивать» миллиарды рублей на расточительных заменах нормального асфальта на идеальный станет практически невозможно.
Максим Строкер

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали технологию «самозалечивающегося» дорожного покрытия. Уникальный состав асфальта с внедренными углеродными нанотрубками и новый метод ликвидации трещин дорожного полотна позволит сократить срок ремонта трасс с нескольких дней до нескольких часов, передает ТАСС. Разработчики обещают уменьшение затрат на дорожные ремонтно-строительные работы не менее чем в три раза! Суть технологии заключается в следующем.

Для начала в состав асфальто-бетонной смеси добавляют токопроводящие углеродные нанотрубки марки «Таунит-М». Их отличительная черта — очень высокая способность преобразовывать электромагнитную энергию в тепло. Расчеты показывают, что на тонну асфальта достаточно добавлять 17-граммов нанотрубок, что практически не влияет на окончательную стоимость его производства. Укладка дорожного полотна из асфальта с «трубочными» добавками ничем не отличается от распространенной повсеместно технологии асфальтирования.

mk

Самое интересное начинается потом, когда приходит время ремонта дороги. Обычный старый асфальт при этом положено сдирать и заменять новым, на несколько дней, а то и недель затрудняя движение по дороге. «Наноасфальт» ничего такого не требует. Вместо этого по изношенному участку пускают специальную машину, на которой смонтирована, фактически, «большая микроволновка». Мощное электромагнитное поле, генерируемое ей, воздействует на нанотрубки в асфальте, разогревает их, делая ремонтируемое покрытие пластичным и мягким

При этом заново «спаиваются» трещины, сглаживаются неровности и выбоины в дорожном полотне. Сообщается, что первое такое мобильное нагревательное устройство НИТУ «МИСиС» планирует построить совместно с корпорациями «Ростех» и «Росатом». Экономические перспективы от внедрения в повседневность этой технологии настолько же велики, насколько и туманны. Ведь ее появление на дороге означает многократное сокращение средств, ежегодно «осваиваемых» дорожниками и чиновниками на несокончаемых ремонтах российских дорог. И вряд ли кто из них согласится рубить денежный сук, не котором сидит.

ремонт
6 июля 2017
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