Самые «глухие» московские пробки в июле

Места с самыми «глухими» пробками, которые характерны для города в июле, определила «Российская газета». Так, самой медленной трассой названо Щелковское шоссе. В рабочие дни автомобили двигаются там со скоростью, не превышающей 27 км/ч, а в часы пик — и вовсе около 22 км/ч. Еле-еле ползут также шоссе Энтузиастов, где средняя скорость составляет соответственно 29 и 23 км/ч, Рязанский проспект — 31 и 24 км/ч, и Мичуринский проспект — 31 и 23 км/ч.

Из кольцевых магистралей хуже всего двигался участок МКАД от Бесединского шоссе до Профсоюзной улицы, где водители могли терять в пробках по 70 минут. В частности, этому способствовало большое количество аварий — только за первую неделю июля там произошло 85 ДТП. Участок Садового кольца от Полуярославской набережной до Долгоруковской улицы преодолевался за 44 минуты, а ТТК от Волгоградки до Варшавки стабильно воровал у москвичей 41 минуту.

Самой быстрой дорогой по данным ЦОДД стал как ни странно МКАД. Средняя скорость в будние дни там держалась на отметке около 55 км/ч, а в часы пик около 41 км/ч.