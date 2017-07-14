Пробки в Москве создают приезжие

– В городе передвигается 3,6 млн уникальных машин, 1 млн. машин приезжают из-за пределов МКАД. 52% машин с номерными знаками Московской области и других регионов страны двигаются по Москве. Кутузовский проспект — самая быстрая магистраль, Щелковское шоссе — там сейчас идет реконструкция — самое медленное. Средняя скорость движения в городе равна 53 км/ч. Наибольшее количество ДТП происходит в период с 16:00 до 19:00', — сообщил представителям СМИ руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев. По его данным, средняя скорость на Кутузовском проспекте составляет 63 км/ч, а на Щелковском шоссе — 35 км/ч.

ЦОДД зафиксировал, что максимальная средняя загрузка дорог столицы за первое полугодие 2017-го наблюдалась в апреле, а наименее загруженным месяцем оказался январь.

— 19 мая мы видели в Москве максимальное количество автомобилей — 3,8 млн, а 9 января, самый не загруженный день, — 2,9 млн. Пятница остается самым загруженным днем, понедельник — не загруженный, но это не касается тех, кто не едет из области и в область. ВАО — самый пробочный округ города, ЗАО — самый беспробочный, — уточнил глава ЦОДД.