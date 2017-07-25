В Москве расширилась зона платной парковки

На официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы появилась информация о том, что с 25 июля зона платной парковки расширилась за счет двух улиц, расположенных в районе Марьина Роща на северо-востоке столицы. Речь идет об улице Анненская и Проектируемом проезде № 1135, где стоимость парковки составит 40 рублей в час.

– В нашем районе есть много точек, куда приезжает большое количество автомобилей: крупные торговые центры, станция метро и железнодорожные станции, образовательные учреждения, театр, концертный зал. Число приезжающих автомобилистов из других районов, как в будние дни, так и в выходные достаточно большое. Благодаря включению этих улиц в зону платных парковок жители смогут пользоваться всеми льготами резидентов и получат приоритетное право на парковку в своем районе, — прокомментировали нововведение в Совете депутатов муниципального района Марьина Роща.