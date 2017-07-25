Могут ли оштрафовать за моргание фарами встречным авто

Безусловно, соблюдать скоростной режим следует везде — даже там, где нет ни гаишников, ни камер. Но как бы то ни было, самый известный сигнал, который использует на дороге даже мало-мальски опытный «чайник» — предупреждение встречных водителей о засаде ГИБДД. Достаточно один или два раза мигнуть дальним светом на загородном шоссе, и автомобиль на противоположной полосе замедлит движение, чтобы не попасть в сети, расставленные «кровожадными» гаишниками. Вам это сделать совсем нетрудно, а вашему ближнему — ощутимая польза.

Известны ситуации, когда сотрудники полиции за такое мигание фарами выписывали водителям штраф в размере 500 рублей, инкриминируя им статью 12.20 Кодекса административных правонарушений «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки». Имейте в виду, санкция абсолютно неправомерна, поскольку в этом случае не нарушается ни один из пунктов статьи 19 «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами» Правил дорожного движения. А прямого запрета на мигание фарами нет ни в одном российском законодательном акте.