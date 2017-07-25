Могут ли оштрафовать за моргание фарами встречным авто

Фото: www.wallpaperbetter.com
Забота о ближнем своем в водительском братстве — святое дело. Чтобы помогать друг другу, дальнобойщики создали специальный язык, на котором общаются посредством световых сигналов. А как смотрит закон на такое несанкционированное использование фар?
Денис Халфин

Безусловно, соблюдать скоростной режим следует везде — даже там, где нет ни гаишников, ни камер. Но как бы то ни было, самый известный сигнал, который использует на дороге даже мало-мальски опытный «чайник» — предупреждение встречных водителей о засаде ГИБДД. Достаточно один или два раза мигнуть дальним светом на загородном шоссе, и автомобиль на противоположной полосе замедлит движение, чтобы не попасть в сети, расставленные «кровожадными» гаишниками. Вам это сделать совсем нетрудно, а вашему ближнему — ощутимая польза.

Известны ситуации, когда сотрудники полиции за такое мигание фарами выписывали водителям штраф в размере 500 рублей, инкриминируя им статью 12.20 Кодекса административных правонарушений «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки». Имейте в виду, санкция абсолютно неправомерна, поскольку в этом случае не нарушается ни один из пунктов статьи 19 «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами» Правил дорожного движения. А прямого запрета на мигание фарами нет ни в одном российском законодательном акте.

Фото: МК/Геннадий Черкасов

Исходя из ПДД, под нарушением правил пользования световыми приборами подразумевается отсутствие таковых на транспортном средстве, а также, если вы не переключили дальний свет на ближний в случаях, предусмотренных правилами, если не использовали аварийную световую сигнализацию при ослеплении, если в условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням не включили фары ближнего света и «противотуманки».

Кроме того, вы нарушите правила пользования внешними световыми приборами, проигнорировав технические требования, указанные в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

Так что инспектор, предъявляя вам претензии по поводу несанкционированного мигания фарами, не сможет указать не только статью КоАП, которую вы нарушили, но и пункт ПДД, соответствующий этому правонарушению.

Фото: МК/Геннадий Черкасов

Напомним, что, согласно языку световых сигналов, используемых дальнобойщиками, однократное мигание дальним светом может свидетельствовать о какой-либо опасности впереди — аварии, разбитом участке или препятствии на дороге. Все знают, что многократное мигание дальним светом «в спину» означает просьбу уступить дорогу. В Европе для этого включают левый поворотник.

Если идущее впереди крупногабаритное транспортное средство на двухполосной дороге включает сигнал правого поворота, это означает, что встречка свободна, и вы можете смело совершать обгон. Если у грузовика работает левый поворотник, он скорее всего предупреждает вас о препятствии на встречной полосе.

Самый универсальный способ общения — аварийная сигнализация, с помощью которой чаще всего водители благодарят друг друга, либо приносят извинения. Не следует забывать, что, согласно ПДД ее необходимо использовать в случае аварийной остановки или экстренного торможения при ослеплении в темное время суток. Переключая фары с ближнего света на дальний ночью, водитель показывает, что свет встречных машин его слепит.

Будьте уверены, за использование этих самых распространенных сигналов на дорогах никаких штрафов не предусмотрено.

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25 июля 2017
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