Еще два участка трассы М4 «Дон» стали платными

Согласно документу, опубликованному на портале правительства России, два участка трассы М4 «Дон» в обозримом будущем станут платными. Первый из них — отрезок в Ростовской области с 1091,6 по 1195 километр. Второй же находится на территории Краснодарского края — с 1195 по 1319 километр.

Впрочем, точные сроки введения платного режима и тарифы пока не называются, однако предполагается, что нововведения вступят в силу не раньше 2018 года. По предварительным данным, за проезд по указанным участкам трассы водителям придется отдавать в среднем по 1,5 рубля за километр.

– Принятые решения позволят начать эксплуатацию отдельных участков автомобильной дороги на платной основе. Средства, полученные от сбора платы за проезд, возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги, — говорится в сообщении.