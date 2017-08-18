Каждое девятое ДТП в России связано с выездом на «встречку»

– Практически каждое девятое (10,8%) происшествие связано с выездом на полосу встречного движения, при этом на них в среднем по стране приходится почти каждый третий (29,1%) смертельный случай, — приводит слова представителя ГИБДД РИА Новости.

Кроме того, согласно представленным данным, 18,5% водителей, вылетающих на «встречку», находились в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медосвидетельствования. Однако по сравнению с январем-июлем 2016 года число таких ДТП снизилось на 15,3% до 1521 аварии. Количество погибших сократилось на 19,2% (до 525 человек), а пострадавших — на 18,3 (до 2680).

– Лицами, не имеющими права управления либо лишенными такого права, совершено почти 8% таких происшествий. Суммарно каждое четвертое (24,9%) ДТП, причиной которого явился выезд на встречную полосу, совершено лицами, которые не имели права участвовать в дорожном движении в качестве водителей, — добавил собеседник агентства.