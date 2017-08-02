Автомобилистам придется платить за проезд по улицам Москвы

– По участку от Ярославского до Дмитровского шоссе рассматривается вопрос возможного участия внешнего инвестора, возможно, он будет платным…Пока начало строительство этого участка не утверждено, неизвестно, когда закончится его строительство, — приводит слова руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева агентство «Москва».

По его словам, ориентировочная протяженность шестиполостного участка трассы Ярославское — Дмитровское шоссе составит 19 километров. Согласно предварительным подсчетам, на строительство этого отрезка уйдет порядка 45 млрд. рублей.

Кроме того, в следующем году должен открыться еще один участок Северо-Восточной ходы — от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, длина которого составит 10,7 километров. Здесь возведут 10 эстакад, один пешеходный переход, а также мост через реку Лихоборка и путепровод через Октябрьскую железную дорогу. Как отметил Андрей Бочкарев, в настоящее время обсуждается вопрос введения платы за проезд и на этом отрезке.