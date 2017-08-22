Как сильно сэкономить на замене масла в моторе

renault-portal.ru
Как быть если владельцу машины (особенно не новой), когда опытные знатоки советуют один интервал замены масла в моторе, компания-автопроизводитель — другой, а коллективное сознание в интернете — третий вариант? Дополнительный неизвестный параметр в этом уравнении вносит высокая стоимость каждой замены и нежелание автовладельца тратить лишние деньги.
Максим Строкер

Чтобы не переплачивать лишнего за регулярное обслуживание своей машины, в первую очередь, стоит обратить внимание на бренд производителя масла, которое вы льете в свой мотор. Сейчас автопроизводители, в погоне за возможность объявить свою машину супер-пупер-экологичной, предъявляют поставщикам масла все более и более жестокие требования. «Масленщиков» заставляют изгаляться в создании все более энергосберегающих и экологически ориентированных рецептов. Повальное увлечение малообъемными турбированными моторами только добавляет производителям масла головной боли. Ведь их продукции приходится трудиться вовсе более жестоких условиях внутри таких моторов.

Поэтому начать экономить на заменах моторного масла можно еще на стадии выбора машины. Рекомендуется выбирать модели с атмосферными двигателями, желательно без системы «старт-стоп», которая умеет глушить мотор при остановке и заводить его при трогании. Мало того, что она толком не экономит топливо, так еще и приводит к усиленному попаданию топлива (в момент каждого пуска) в масло. В таких условиях способны нормально смазывать двигатель могут только специально разработанные лубриканты. Когда у вас и мотор попроще, и новомодных «эко-электро-систем» в машине нет, то и масло для него можно использовать заметно более дешевое.

expertscar.ru

Если не «зацикливаться» на маслах дорогих брендов, официально рекомендованных автопроизводителем, можно сэкономить дополнительную весомую «копеечку». Главное, при выборе моторного масла подобрать продукт, подходящий по характеристикам SAE — чтобы были соблюдены все эти «столько-то Wстолько-то», требуемые вашим двигателем.

Дополнительный финансовый «бонус» при заменах масла может дать включение здравого смысла и при выборе его сроков. Установленные автопроизводителем в «мануале» к вашему авто, они рассчитаны для машины, эксплуатируемой в неких усредненных условиях.

Но если ваша легковушка не работает в такси, вы не возите с ее помощью прицеп, не участвуете на ней в «светофорных гонках», не продираетесь ежедневно по раскисшим грунтовкам и т. п, то это значит, что ее мотор работает практически в «санаторном» режиме. С другой стороны известно, что даже официальные дилеры не видят никакого криминала в том, чтобы клиент привозил свою машину для смены масла с опозданием на 2000 пробега. Из всего вышесказанного можно смело делать вывод: при щадящей эксплуатации авто период смены масла вполне можно удлинить примерно на 5000 км пробега. Если учесть, что интернет-авторитеты категорически уверены в необходимости смены масла каждые 10 000 километров, то увеличение в 1,5 раза этого срока дает, как видим, полуторакратную экономию на регулярных «масляных» ТО!

ремонт
22 августа 2017
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