Как сильно сэкономить на замене масла в моторе

Чтобы не переплачивать лишнего за регулярное обслуживание своей машины, в первую очередь, стоит обратить внимание на бренд производителя масла, которое вы льете в свой мотор. Сейчас автопроизводители, в погоне за возможность объявить свою машину супер-пупер-экологичной, предъявляют поставщикам масла все более и более жестокие требования. «Масленщиков» заставляют изгаляться в создании все более энергосберегающих и экологически ориентированных рецептов. Повальное увлечение малообъемными турбированными моторами только добавляет производителям масла головной боли. Ведь их продукции приходится трудиться вовсе более жестоких условиях внутри таких моторов.

Поэтому начать экономить на заменах моторного масла можно еще на стадии выбора машины. Рекомендуется выбирать модели с атмосферными двигателями, желательно без системы «старт-стоп», которая умеет глушить мотор при остановке и заводить его при трогании. Мало того, что она толком не экономит топливо, так еще и приводит к усиленному попаданию топлива (в момент каждого пуска) в масло. В таких условиях способны нормально смазывать двигатель могут только специально разработанные лубриканты. Когда у вас и мотор попроще, и новомодных «эко-электро-систем» в машине нет, то и масло для него можно использовать заметно более дешевое.