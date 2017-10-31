Новые платные участки появились на трассе M11

В пояснительной записке говорится: «Подписанным распоряжением устанавливается, что автомобильная дорога М-11 Москва—Санкт-Петербург на участках 208-й км — 258-й км в Тверской области и 334-й км — 543-й км в Новгородской области будет использоваться на платной основе».

Протяженность участков — соответственно 47,9 км и 217,14 км, ширина — четыре полосы. В распоряжении также указывается, что объехать платные участки можно по федеральной автомобильной дороге общего пользования М10.

Средства, полученные за счет сбора платы за проезд, будут направлены на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автодорог.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что ввод в эксплуатацию всей высокоскоростной платной трассы М-11 намечен на 2018 год.