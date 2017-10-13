Российские дороги будут ремонтировать один раз в двенадцать лет

Сроки службы дорожного покрытия удвоятся до 12 лет и более за счет применения инновационных технологий, которые повышают устойчивость дороги к нагрузкам грузового транспорта и к климатическим факторам. Об этом заявил заместитель главы Федерального дорожного агентства Игорь Астахов в рамках расширенного заседания Общественного совета при Росавтодоре,

По его словам, масштабные изменения российской нормативной базы приведут ее в соответствие с отраслевыми документами Евросоюза и техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». При разработке новых стандартов и отраслевых документов Росавтодором и Минстроем России будут пересмотрены ценовые нормативы на материалы и технологии.

Как уверяют чиновники, целью данной работы является не только экономия бюджетных средств, но и адаптация дорожной отрасли и рынка подрядных организаций к новому подходу в обслуживании и эксплуатации федеральных трасс. Но если, как обещают, объемы ремонта будут сокращаться и нагрузка на бюджет в этой части снизится, то за счет чего повысится устойчивость дороги к нагрузкам? Ведь, как правило, любые инновационные технологии стоят немалых денег…