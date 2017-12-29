Регионы получат 31,25 млрд. рублей на ремонт дорог

Глава правительства России премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором описано распределение субсидий регионам на ремонт и развитие сети автомобильных дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно этому документу, бюджеты 36 регионов России должны будут получить за 2018 год из федерального бюджета 31,25 млрд. рублей. Они пойдут на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Самое большое финансирование предназначается Самарской области (1,565 млрд. рублей), Татарстану (1,53 млрд. рублей) и Кемеровской области (1,46 млрд. рублей). Кроме того, по 1 млрд. дорожных рублей получат Челябинская, Саратовская, Омская, Новосибирская, Воронежская области, Пермский, Красноярский и Краснодарские края, а также Башкортостан.