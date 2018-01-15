Платная парковка во дворах вводиться не будет

Фото: pikabu.ru
После принятия в конце 2017 года Госдумой закона «Об организации дорожного движения» ряд экспертов усмотрел в этом законе норму, разрешающую регионам вводить плату за парковку во дворах. Появились предположения, что такой порядок будет введен в Москве.
Эдуард Раскин

Информацию о том, что в столице будет вводиться платная парковка на дворовых территориях в интервью «Коммерсанту» категорически опроверг вице-мэр Москвы Максим Ликсутов:

— Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение. Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей.

Действительно, новым законом предусматривается возможность введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса, а также в отношении определенных дней и времени суток. Но, как заявил Ликсутов, автовладельцам в Москве не надо в 2018 году ожидать таких нововведений, каких они до сих пор не видели. При этом он не исключил, что зоны платой парковки будут точечно расширяться.

парковка, штрафы, ПДД, госдума, платная парковка
15 января 2018
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