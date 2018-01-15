Платная парковка во дворах вводиться не будет

Информацию о том, что в столице будет вводиться платная парковка на дворовых территориях в интервью «Коммерсанту» категорически опроверг вице-мэр Москвы Максим Ликсутов:

— Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение. Наоборот, мы являемся категорическими противниками любого регулирования дворовой территории со стороны правительства Москвы. Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей.

Действительно, новым законом предусматривается возможность введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств определенных видов, категорий, экологического класса, а также в отношении определенных дней и времени суток. Но, как заявил Ликсутов, автовладельцам в Москве не надо в 2018 году ожидать таких нововведений, каких они до сих пор не видели. При этом он не исключил, что зоны платой парковки будут точечно расширяться.