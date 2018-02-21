Выезд из Москвы по магистралям, наконец, ускорится

Центр организации дорожного движения Москвы разработал проект по увеличению пропускной способности проблемных участков крупных магистралей. Об этом сообщил «Известиям» глава ЦОДД Вадим Юрьев:

— В этом году мы продолжаем оптимизировать движение с помощью переразметки — эффективного метода, положительно себя зарекомендовавшего.

Дополнительные полосы в сторону области до МКАД появятся на Волоколамском шоссе от Тушинской эстакады, на Профсоюзной улице от Теплого Стана и на Каширском шоссе от Ясеневой улицы. На этих дорогах к трем ныне действующим рядам добавят еще одну. На Кутузовском проспекте от Минской улицы до Рублевского шоссе вместо четырех полос в сторону области образуется пять. По одной полосе в каждую сторону добавят Лианозовскому путепроводу Дмитровского шоссе, Киевскому шоссе от микрорайона Первый Московский до МКАД. На Звенигородском шоссе перед перекрестком с улицей Сергея Макеева станет больше полос в сторону области, а на участке от ТТК до улицы 1905 года добавится один ряд по направлению в центр. Увеличить количество полос удастся за счет их сужения и использования обочины.

Переразметка должна помочь уменьшить пробки на самой МКАД. В ближайшее время начнутся работы на внутренней стороне кольца от Бутово до Ясенево, где автомобили поедут в шесть рядов. Еще одно «бутылочное горлышко» — съезд в Строгино на Мякининский проезд с внешней стороны МКАД. Там добавлена еще одна полоса. Шестой ряд появится на внутренней стороне МКАД от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе и в районе развязки с Рязанским проспектом. На Третьем транспортном кольце появится пятый ряд на участке от Савеловской эстакады до съезда на проспект Мира в центр.

Эксперты отмечают, что в отдельных местах ситуация действительно может стать лучше, но в целом проблему пробок это не решит.