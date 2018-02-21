Минтранс разрешит ездить по выделенкам всем желающим

Да, вы все правильно поняли — выделенки станут платными. Во всяком случае, данный вопрос горячо «обсуждается на экспертном уровне в Минтрансе». Об этом агентству Rambler News Service сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

По сути, и сейчас полосы «А» являются платными: захотел прохватить — пожалуйста, только заплати штраф. Оный, напомним, составляет 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей. Действует и 50-процентная скидка, главное — успеть в течение 20 дней погасить задолженность. Любопытно, сколько же наши власти захотят брать денег с ездунов, не желающих тратить время в заторах?

По крайней мере, проезд по таким участкам теоретически должен быть дешевле нынешних штрафов. Скорее всего, речь идет о специальных абонементах, при покупке которых собственник, а точнее его автомобиль автоматически попадет в базу ЦОДД, как допущенный к беспрепятственному проезду под камерами.