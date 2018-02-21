Минтранс разрешит ездить по выделенкам всем желающим

Фото: Михаил Ковалев
Похоже, нарушителей ПДД, которые не прочь объехать пробку по полосе «А», становится все меньше и меньше. Иначе как объяснить желание властей поголовно разрешить водителям ездить по полосе, выделенной для общественного транспорта, за деньги.
Мирон Горин

Да, вы все правильно поняли — выделенки станут платными. Во всяком случае, данный вопрос горячо «обсуждается на экспертном уровне в Минтрансе». Об этом агентству Rambler News Service сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

По сути, и сейчас полосы «А» являются платными: захотел прохватить — пожалуйста, только заплати штраф. Оный, напомним, составляет 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей. Действует и 50-процентная скидка, главное — успеть в течение 20 дней погасить задолженность. Любопытно, сколько же наши власти захотят брать денег с ездунов, не желающих тратить время в заторах?

По крайней мере, проезд по таким участкам теоретически должен быть дешевле нынешних штрафов. Скорее всего, речь идет о специальных абонементах, при покупке которых собственник, а точнее его автомобиль автоматически попадет в базу ЦОДД, как допущенный к беспрепятственному проезду под камерами.

Фото: Геннадий Черкасов

Иными словами, любой автовладелец сможет приравнять свое авто к спецтранспорту и машинам такси. Если же проезд будет чересчур дорогим, то на ощутимую прибавку бюджет страны может не рассчитывать.

Впрочем, пока совершенно не ясно, когда подобная идея воплотится в жизнь. Ведь разговоры о платном пропуске любых транспортных средств на полосы, изначально предусмотренные для движения общественного транспорта, ходят уже не первый год.

Ранее о такой возможности упоминал глава Росавтодора Роман Старовойт, который говорил о необходимости привлечения к проекту частных инвесторов. Но ни тогда, ни сейчас дальше обсуждения дело не дошло.

Напомним, что первая выделенка появилась в столице летом 2009 года, а уже через пару лет такие участки стали открываться повсеместно.

безопасность дорожного движения, платные дороги, дорога, трасса
21 февраля 2018
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