Волоколамское, Дмитровское, Каширское и Рублевское шоссе получат дополнительные полосы

Весной 2018 года на ряд магистралей Москвы получат дополнительные полосы движения. Об этом заявил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

— На Волоколамском шоссе от Волоколамской эстакады до МКАД, на участке Профсоюзной улицы от Теплого стана до МКАД, на Кутузовском проспекте от Минской улицы до Рублевского шоссе и на Каширском шоссе от Ясеневой улицы до МКАД появятся дополнительные полосы по направлению в область, — сообщил Ликсутов.

Кроме того, по одной дополнительной полосе в каждую сторону появится на Лианозовском путепроводе Дмитровского шоссе, на отрезке Киевского шоссе между 1-ым Московским микрорайоном и МКАД. Звенигородское шоссе расширится в районе пересечения с улицей Сергея Макеева, а на участке от ТТК до перекрестка с Улицей 1905 года по направлению в центр у него добавится один ряд движения.