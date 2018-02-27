Волоколамское, Дмитровское, Каширское и Рублевское шоссе получат дополнительные полосы

Московские власти готовят очередную масштабную модернизацию схемы дорожного движения в городе. На этот раз многие вылетные магистрали получат новые полосы движения за счет сужения существующих.
Максим Строкер

Весной 2018 года на ряд магистралей Москвы получат дополнительные полосы движения. Об этом заявил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

— На Волоколамском шоссе от Волоколамской эстакады до МКАД, на участке Профсоюзной улицы от Теплого стана до МКАД, на Кутузовском проспекте от Минской улицы до Рублевского шоссе и на Каширском шоссе от Ясеневой улицы до МКАД появятся дополнительные полосы по направлению в область, — сообщил Ликсутов.

Кроме того, по одной дополнительной полосе в каждую сторону появится на Лианозовском путепроводе Дмитровского шоссе, на отрезке Киевского шоссе между 1-ым Московским микрорайоном и МКАД. Звенигородское шоссе расширится в районе пересечения с улицей Сергея Макеева, а на участке от ТТК до перекрестка с Улицей 1905 года по направлению в центр у него добавится один ряд движения.

встречная полоса, выделенная полоса, сплошная линия
27 февраля 2018
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