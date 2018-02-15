Медведев пустил на «выделенки» футбольных фанатов

Правительство объявило о внесении изменений в ПДД на время подготовки и проведения ЧМ 2018 по футболу. Премьер Медведев подписал постановление, меняющее правила проезда по полосам общественного транспорта на период с с 1 июня по 17 июля 2018 года. В это время на «выделенки» смогут выезжать не только таксисты и городской общественный транспорт, но и машины и автобусы, перевозящие участников соревнований, но и представители СМИ и «другие лица, принимающие участие в чемпионате мира». Сообщается, что перечень транспортных средств, для которых будет действовать разрешение, будет подготовлен Минтрансом вместе с МВД и оргкомитетом ЧМ-2018.