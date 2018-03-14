Тест-драйв Skoda Rapid Monte Carlo: не гони, а то успеешь!

Skoda Rapid — типичный представитель класса бюджетных иномарок. Настолько типичный, что как и в случае с Renault Logan, Hyundai Solaris и VW Polo при первом взгляде на такую машину, двигающуюся в потоке, в голову приходит одна мысль: «таксист». Особенно если цвет машины белый или желтый. Получается, что приличному человеку теперь и за руль такого транспорта садиться как-то «не комильфо»? Конечно, это не так! Но лучше подстраховаться. Например, выбрав для приобретения такую модификацию Rapid, которую ни с одним таксомотором не спутаешь. Называется она — Skoda Rapid Monte Carlo. Заметим, что вариации в стиле «Monte Carlo» имеют большинство чешских машин.

Однако про «откуда есть пошло» такое название в модельной линейке Skoda — углубляться не будем. Скажем лишь, что отличия комплектации Monte Carlo от прочих моделей-«однопометников» носят чисто косметический характер. Не то, чтобы они резко бросались в глаза всех встречных, нет. Все интеллигентно, стильно, но и «в таксисты» никто из окружающих уже не запишет. Накладки на боковые зеркала заднего вида, колесные диски, решетка радиатора, окантовка противотуманных фар, спойлер на кромке багажника, нижняя часть бамперов — все окрашено в черный цвет. Нам на тест досталась машина с красным кузовом, а потому перечисленные выше черные детали смотрелись на его фоне особенно контрастно и стильно.