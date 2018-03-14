Тест-драйв Skoda Rapid Monte Carlo: не гони, а то успеешь!

Skoda Rapid успел стать настолько массовой маркой, что его с удовольствием эксплуатируют даже таксисты. Но что же делать, если модель нравится, но не хочется, чтобы прохожие не принимали тебя за «бомбилу»?
Алексей Батушенко

Skoda Rapid — типичный представитель класса бюджетных иномарок. Настолько типичный, что как и в случае с Renault Logan, Hyundai Solaris и VW Polo при первом взгляде на такую машину, двигающуюся в потоке, в голову приходит одна мысль: «таксист». Особенно если цвет машины белый или желтый. Получается, что приличному человеку теперь и за руль такого транспорта садиться как-то «не комильфо»? Конечно, это не так! Но лучше подстраховаться. Например, выбрав для приобретения такую модификацию Rapid, которую ни с одним таксомотором не спутаешь. Называется она — Skoda Rapid Monte Carlo. Заметим, что вариации в стиле «Monte Carlo» имеют большинство чешских машин.

Однако про «откуда есть пошло» такое название в модельной линейке Skoda — углубляться не будем. Скажем лишь, что отличия комплектации Monte Carlo от прочих моделей-«однопометников» носят чисто косметический характер. Не то, чтобы они резко бросались в глаза всех встречных, нет. Все интеллигентно, стильно, но и «в таксисты» никто из окружающих уже не запишет. Накладки на боковые зеркала заднего вида, колесные диски, решетка радиатора, окантовка противотуманных фар, спойлер на кромке багажника, нижняя часть бамперов — все окрашено в черный цвет. Нам на тест досталась машина с красным кузовом, а потому перечисленные выше черные детали смотрелись на его фоне особенно контрастно и стильно.

Для тех сторонних наблюдателей, кто так и не понял что это за машина перед ним, предусмотрена еще одна подсказка — логотип «Monte Carlo» на боковой стойке кузова. А случае попавшей к нам на тест машины еще и крыша окрашена в черный колер. В салоне тема нестандартного оформления стандартного Rapid продолжается в том же ненавязчивом стиле. Причем первой их ощущает, как ни странно, «пятая точка» водителя и пассажира. Дело в том, что Skoda Rapid Monte Carlo комплектуется передними креслами с более выраженной боковой поддержкой. На скорость, как говорится, не влияет, но настроение соответствующее создается.

Разумеется, в материал кресел имплантированы вставочки красного цвета — чтобы глаза спортивно радовался. Как и красной прострочке на руле и пыльнике рычага КПП. Не обошлось и без пластика «под карбон» на центральной консоли. Какой же автоспорт без этого?! В завершение описания косметически «оспортивленного» Rapid упомянем еще и надписи «Monte Carlo» на порогах дверей. Надо сказать, что Skoda предлагает четыре варианта Rapid Monte Carlo — с разными моторами и КП. Все прочее пункты оснащение этих лифтбеков — абсолютно идентичны. В зависимости от двигателя/коробки, стоимость Skoda Rapid Monte Carlo варьируется от 879 000 рублей за машину с 1,6-литровым атмосферным MPI мощностью 90 л. с. и МКПП-5 до 1 022 000 рублей за 1,4-литровый TSI 125 л. с. c семиступенчатым «роботом» DSG.

Оформление «по-монтекарловски» салона Rapid совершенно не изменило его основных свойств. Отточенная эргономика, присущая всем «птенцам гнезда фольксвагенова», никуда не делась. Все, чем пользуешься постоянно — под рукой, второстепенное — на втором плане. «Приборка» — читается, мультимедиа — «тачскринится». Придраться практически не к чему, кроме, пожалуй, одной не смертельной но раздражающей вещи — подлокотнику между передними сиденьями. Штука это, конечно, полезная, но тут он сделан так, что каждый раз, когда тебе нужно пристегнуться ремнем безопасности подлокотник приходится полностью поднимать. Иначе добраться до замка ремня практически не реально. Мелочь, да. Но подбешивает при каждой посадке в машину.

На ходу Skoda Rapid Monte Carlo также не стал спортивным откровением, но порадовал «фолксвагеновскими» повадками подвески и рулевого управления. На гоночную трассу, конечно, на нем не сунешься, но 125 «лошадок» в паре с «коробкой» DSG обеспечивают более чем достаточную для повседневной городской езды динамику. Если, к примеру, ездить в спортивном режиме КП, то, видимо, придется часто менять резину на передних колесах. При старте на светофоре в стиле «педаль в пол» ведущие колеса активно пробуксовывают так, что ESP не особо помогает. На самом деле, спортрежим у DSG в тандеме с этим мотором — штука не особо востребованная. И в обычном «драйве» 125 «лошадкам» вполне хватает мощности для динамичной езды. Если судить по каталожным ТТХ, девять секунд «до сотни» особо впечатлять не должны, но на практике этого — более чем. Даже таксисты позавидуют…

седан, тест-драйв
14 марта 2018
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