На ремонт дорог в России выделены огромные деньги

Федеральные трассы, даже те, что еще не успели стать платными, постепенно приводятся в порядок. Однако съехав с них на второстепенную дорогу водители по-прежнему рискуют оказаться на разбитом проселке. И вот, в связи с увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2018 году на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований фонда в 2017 году, решено бросить эти средства на улучшение местной дорожной сети.

Из общей суммы в 6,1 млрд. рублей на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов восьми субъектам РФ направляются 2,1 млрд. рублей. На приведение в приличное состояние, а также на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования 14 субъектам Федерации отпущено еще 2,5 млрд. рублей.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений пяти субъектам Федерации — 1,3 млрд. рублей. И, наконец, на финансирование дорожной деятельности в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» — восьми субъектам Федерации 0,2 млрд. рублей.

Маловато, конечно, но это лучше, чем совсем ничего.