У уголовников будут отбирать смартфоны и водительские права

Фото: Евгений Семенов
Комитет Госдумы по государственному строительству выступил с инициативой лишать водительского удостоверения фигурантов уголовных дел, напрямую связанных с нарушением ПДД. Помогут ли подобные меры сократить число лихачей на дорогах страны?
Вячеслав Василенко

Авторы проекта предлагают запретить садиться за руль водителям, попавшим под следственные действия из-за нарушения правил дорожного движения. Как сообщают «Известия», таких водителей будут лишать права управления транспортным средством до приговора суда.

Причем в случае, если какая-либо из сторон уголовного дела подает апелляционную или кассационную жалобу на неправомерный вердикт, виновник будет и дальше ходить пешком, пока не получит приговор суда последней инстанции. А изымать у него водительскую корочку или нет, решит судья на основании соответствующего ходатайства от следователя. Подобное ограничение Фемида может наложить, выпуская подследственного под залог.

Куда более любопытным является предложение запретить фигурантам уголовных дел пользоваться телефоном и интернетом, включая электронную почту. Иначе говоря, лишить их связи с миром.

В настоящий момент документ уже готовится к рассмотрению во втором чтении. Внести же поправки в уголовно-процессуальный кодекс труда, как водится, не составит.

Фото: Роман Орлов

Впрочем, и это еще не все. Нарушителям ПДД, попавшим под суд, запретят посещать места массового скопления людей, а также общаться с некоторыми конкретными личностями. Вероятно, речь идет о представителях потерпевшей стороны и свидетелях, на которых обвиняемый по делу теоретически может оказать психологическое и физическое давление.

Быть может, проще «автопреступников» сразу сажать под домашний арест? А еще лучше — в тюрьму? Можно также рассмотреть варианты по лишению водительских «прав» тех, кто уже свой срок отсидел. А что, вышедший на свободу уголовник — куда более социально опасная личность, нежели тот, кто до «зоны» пока еще не доехал. Пусть даже и без «прав»…

штрафы, суд, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, арест, авария, ДТП, ГИБДД, автоуголовка, уголовный кодекс
20 марта 2018
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