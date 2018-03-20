У уголовников будут отбирать смартфоны и водительские права

Авторы проекта предлагают запретить садиться за руль водителям, попавшим под следственные действия из-за нарушения правил дорожного движения. Как сообщают «Известия», таких водителей будут лишать права управления транспортным средством до приговора суда.

Причем в случае, если какая-либо из сторон уголовного дела подает апелляционную или кассационную жалобу на неправомерный вердикт, виновник будет и дальше ходить пешком, пока не получит приговор суда последней инстанции. А изымать у него водительскую корочку или нет, решит судья на основании соответствующего ходатайства от следователя. Подобное ограничение Фемида может наложить, выпуская подследственного под залог.

Куда более любопытным является предложение запретить фигурантам уголовных дел пользоваться телефоном и интернетом, включая электронную почту. Иначе говоря, лишить их связи с миром.

В настоящий момент документ уже готовится к рассмотрению во втором чтении. Внести же поправки в уголовно-процессуальный кодекс труда, как водится, не составит.