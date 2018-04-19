Парад Победы: какие улицы и когда будут перекрывать в Москве

Первый день репетиций — 20 апреля. С 22:00 ограничат движение на Киевском, Минском, Рублевском шоссе, участке МКАДа от «Минки» до «Рублевки», а также на улицах Осенняя, Крылатская и Нижние Мневники. Ночью 21 апреля, а именно с 3:00 до 7:00, автомобилистам придется искать пути объезда 3-й Магистральной улицы, Звенигородского шоссе, Нижних Мневников и улицы Народного Ополчения.

С 23 апреля власти будут перекрывать движение в центре города — на Тверской, Моховой, Большой Никитской, Большой Дмитровке, улице Охотный ряд и Триумфальной площади. Репетиции парада в этом районе запланированы на 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. Кроме того, там не получится проехать утром 9 мая.