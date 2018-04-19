Парад Победы: какие улицы и когда будут перекрывать в Москве

В конце апреля — начале мая в столице традиционно проходят репетиции военного парада на Красной площади. Ежегодно автомобилисты сталкиваются с определенными трудностями, возникающими из-за перекрытия улиц. Дабы не терять время, наблюдая за передвижением неторопливой боевой техники, водителям следует заранее вносить корректировки в свои привычные маршруты.
Первый день репетиций — 20 апреля. С 22:00 ограничат движение на Киевском, Минском, Рублевском шоссе, участке МКАДа от «Минки» до «Рублевки», а также на улицах Осенняя, Крылатская и Нижние Мневники. Ночью 21 апреля, а именно с 3:00 до 7:00, автомобилистам придется искать пути объезда 3-й Магистральной улицы, Звенигородского шоссе, Нижних Мневников и улицы Народного Ополчения.
С 23 апреля власти будут перекрывать движение в центре города — на Тверской, Моховой, Большой Никитской, Большой Дмитровке, улице Охотный ряд и Триумфальной площади. Репетиции парада в этом районе запланированы на 23 и 26 апреля, а также 3 и 6 мая. Кроме того, там не получится проехать утром 9 мая.
По Красной и Боровицкой площадях, Кремлевской набережной, Новинскому бульвару, улицам Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Садовая-Кудринская, Тверская и Болотная военная техника прокатится 26 апреля, 3 и 6 мая. В эти же дни ограничат движение на Звенигородском шоссе, улицах Нижние Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Тверская и Садовая-Кудринская.
И наконец, 27 апреля, 4, 6 и 9 мая перекроют Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховая, Воздвиженка, Баррикадная, Красная Пресня, Новый Арбат, Новинский бульвар, Звенигородское шоссе и улицу Нижние Мневники.