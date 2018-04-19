На чем ездят жены Дмитрия Медведева и других членов правительства

«Слуги народа» давно превратились в особую, практически неподконтрольную остальному народонаселению касту. Причем, произошло это не только в нашей стране, но и практически по всему миру. Тем интереснее, чем и как живут эти «неприкасаемые» — совсем не в индийском смысле этого слова.
Подглядывать в щелочку за тем, как живут другие, совсем нехорошо. А если это не щелочка, а распахнутые настежь ворота? Тогда можно, хотя тоже не совсем удобно. Тем не менее, раз уж закон обязывает руководство нашей страны публично отчитываться в своих доходах и имуществе, то воспользуемся этим и поглядим, на чем же ездят — нет не сами высокопоставленные чиновники, имеющие для этих целей служебные автомобили с личными водителями — а их жены в минуты, свободные от забот о мужьях, изнемогающих под бременем государственных проблем.
Начнем заместителей. Оказывается, Ольга Викторовна Шувалова, жена первого зампреда правительства, наслаждается поездками на Jaguar XJ Executive, который приводится в движение не самым маленьким по объему 4,2-литровым V8 мощностью 300 л. с. Автомобиль находится в совместной собственности Ольги Викторовны и ее мужа Игоря Ивановича.
Такой же статус у легендарного родоначальника всех «Жигулей» — ВАЗ 2101, прозванного в народе «копейкой», и правительственного лимузина конца 80-х годов ЗИЛ 41047. Впрочем, весьма сомнительно, что Шуваловы выезжают куда-нибудь на этом монстре советской эпохи, вооруженном 7,7-литровым двигателем.
Жена заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича имеет в своем распоряжении огромный кроссовер Toyota Lexus LX570. Никакого транспортного средства поскромнее у Зумруд Хандадашевны нет, и даже в гараже ее мужа стоят только лишь раритетные «Победа» и «Москвич-407».
Екатерина, супруга министра спорта Павла Колобкова катается по настроению либо на премиальном кроссовере BMW X3, либо на бюджетном Ford Focus. Вот такие крайности. Жена министра юстиции Александра Коновалова предпочитает роскошный Porsche Cayenne. Ну а спутница жизни популярного министра иностранных дел Сергея Лаврова довольствуется скромной Skoda Superb.
Что сегодня взять — BMW X5 или Porsche Cayenne? Такой нелегкий выбор каждый раз встает перед поездкой у жены Александра Новака, главы министерства энергетики. Ведь в отличие от транспортных средств упомянутой выше Екатерины Колобковой оба ее автомобиля одинаково премиальные. А супруга Владимира Пучкова, сменившего на посту министра по делам гражданской обороны Сергея Шойгу, для вояжей имеет только Mercedes-Benz GLE 300.
Вот мы дошли и до самой вершины — до председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Точнее, до его супруги Светланы Владимировны. За ней в декларации о доходах и имуществе за прошлый год числится всего-навсего Volkswagen Golf. Если вдруг жене премьера надоест весьма качественное, но совсем не люксовое изделие немецкого автопрома, то она может позаимствовать у своего мужа ГАЗ М-20 «Победу» или ГАЗ 21 «Волгу». Других машин в гараже супругов согласно предоставленным ими сведениям нет.