На чем ездят жены Дмитрия Медведева и других членов правительства

Подглядывать в щелочку за тем, как живут другие, совсем нехорошо. А если это не щелочка, а распахнутые настежь ворота? Тогда можно, хотя тоже не совсем удобно. Тем не менее, раз уж закон обязывает руководство нашей страны публично отчитываться в своих доходах и имуществе, то воспользуемся этим и поглядим, на чем же ездят — нет не сами высокопоставленные чиновники, имеющие для этих целей служебные автомобили с личными водителями — а их жены в минуты, свободные от забот о мужьях, изнемогающих под бременем государственных проблем.

Начнем заместителей. Оказывается, Ольга Викторовна Шувалова, жена первого зампреда правительства, наслаждается поездками на Jaguar XJ Executive, который приводится в движение не самым маленьким по объему 4,2-литровым V8 мощностью 300 л. с. Автомобиль находится в совместной собственности Ольги Викторовны и ее мужа Игоря Ивановича.