Эксплуатация Крымского моста не навредит экологии

Эксплуатация любой автомобильной дороги — это всегда серьезная нагрузка на природу. «Мусорят» не только пассажиры машин, но и сами автомобили — на полотно попадает и топливо, и различные смазки, да и просто грязь с кузовов транспортных средств. В случае с мостовыми сооружениями это тем более опасно, что вредные отходы могут попасть в воду. И Крымский мост в этом смысле не исключение. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как будет защищена акватория Керченского пролива.
– При разработке многоуровневой системы глубокой очистки и обеззараживания стоков проектировщики учли все требования, гарантирующие максимальную безопасность окружающей среды и отвечающие строительным правилам и нормам природоохранного законодательства. Локальные очистные сооружения (ЛОС) Крымского моста — сертифицированное оборудование, которое выдерживает сейсмическую нагрузку в 10 баллов и обеспечивает очистку поверхностных стоков до уровня водоема рыбохозяйственного назначения', — сообщила порталу «АвтоВзгляд» эколог ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова. — Очистку ливневых вод после ввода моста в эксплуатацию обеспечат 20 ЛОСов под автодорогу и 18 ЛОСов под железную дорогу…
На автодорожной части ливневые стоки будут уходить в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток пойдет по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами (строителям еще предстоит смонтировать более 34 км таких водоотводных лотков), в соответствующие ЛОСы. В них сток пройдет несколько последовательных стадий очистки, затем уже очищенная вода будет обеззаражена с помощью ультрафиолетового излучения.
Два ЛОСа размещаются непосредственно в морской акватории. Впервые в отечественной практике такие очистные сооружения создаются на отдельно стоящих опорах: на участке между островом и фарватером и на участке между фарватером и керченским берегом в непосредственной близости от автодорожного моста. Морские ЛОСы — накопительного типа с резервуаром-аккумулятором объемом 300 кубометров, выполненным из монолитного бетона.
После глубокой очистки и обеззараживания вода из ЛОСов выходит через глубоководные рассеивающие водовыпуски через стеклопластиковые трубопроводы, защищенные в морских ЛОСах от волновых и ледовых воздействий обоймой из стальной трубы, заполненной монолитным бетоном. Обмерзание в зимний период исключено установкой систем электрообогрева и теплоизоляции.