Эксплуатация Крымского моста не навредит экологии

– При разработке многоуровневой системы глубокой очистки и обеззараживания стоков проектировщики учли все требования, гарантирующие максимальную безопасность окружающей среды и отвечающие строительным правилам и нормам природоохранного законодательства. Локальные очистные сооружения (ЛОС) Крымского моста — сертифицированное оборудование, которое выдерживает сейсмическую нагрузку в 10 баллов и обеспечивает очистку поверхностных стоков до уровня водоема рыбохозяйственного назначения', — сообщила порталу «АвтоВзгляд» эколог ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова. — Очистку ливневых вод после ввода моста в эксплуатацию обеспечат 20 ЛОСов под автодорогу и 18 ЛОСов под железную дорогу…

На автодорожной части ливневые стоки будут уходить в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток пойдет по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами (строителям еще предстоит смонтировать более 34 км таких водоотводных лотков), в соответствующие ЛОСы. В них сток пройдет несколько последовательных стадий очистки, затем уже очищенная вода будет обеззаражена с помощью ультрафиолетового излучения.