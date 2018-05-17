Центр Москвы перекроют из-за велопарада

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) предупреждает: 20 мая в поддержку развития велоинфраструктуры в столице пройдут Московский велопарад и велогонка «Садовое кольцо». Водителям рекомендуется заранее планировать свои воскресные поездки с учетом грядущих перекрытий.

Пробки в Москве могут начаться уже с самого утра, поскольку движение по Садовому кольцу для автомобилистов ограничат в 08:30. С полуночи до 18:00 драйверам придется искать пути объезда проспекта Академика Сахарова, а также улицы Маши Порываевой. С часа дня власти перекроют вдобавок и улицу Каланчевская.

Хорошо, что велопробеги устраивают в первой половине дня, когда подавляющее большинство граждан еще только собирается покидать свои дачи и выезжать в сторону мегаполиса. Иначе из-за многочисленных дорожных работ, которые сейчас проводятся в Москве, и перекрытий в столице образовались бы многокилометровые заторы.