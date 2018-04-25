Можно ли обгонять «по встречке» тихоходов, плетущихся на дачу

Старт дачного сезона означает появление мощных заторов даже на узких двухполосных дорожках районного масштаба, где фактически все машины превращаются в тихоходный транспорт. Можно ли без опасений обгонять их по встречной полосе?
Почти любой водитель в момент, когда приходится «упираться» в хвост затора на узкой загородной дороге, вспоминает, что в ПДД что-то говорится об обгоне тихоходного транспорта. Мол, если машина впереди едет не быстрее 30 км/ч, то ее разрешено обгонять даже с выездом на встречную полосу через сплошную осевую линию разметки. Но большинство автовладельцев в такой ситуации все-таки не делают этого — исключительно из-за сомнений в твердости своих знаний ПДД, ведь с момента экзамена «на права» прошло так много времени, половина тонкостей давным давно забылась… Так можно ли обгонять плетущийся со скоростью пешехода транспорт с выездом на «встречку» под запрещающие знаки? Ответ — и да, и… нет! Начнем с того, что среди всех 25 пунктов российских ПДД вы, как не ищите, но не найдете никаких разрешений на обгон тихоходов по встрече.
Единственное упоминание подобного рода можно обнаружить лишь в описании дорожного знака, запрещающего обгон (знак 3.20), цитируем: «Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа». С другой стороны, пункт 9.11 ПДД запрещает движение по встречной полосе со сплошной разделительной полосой. Требования знаков у нас имеют приоритет над требованием разметки.
Поэтому выезжать через сплошную осевую для обгона тихохода можно только в зоне действия круглого знака, на котором в красном кругу на белом фоне изображены красная и черная машинки. А если такого знака не видно, то и пересекать сплошную нельзя, кто бы перед тобой не полз в твоей полосе — за это КоАП грозит лишением «прав» или штрафом в 5000 рублей.
Да и с самими тихоходами не все просто. Таковыми закон считает лишь транспортные средства, физически не способные разогнаться свыше 30 км/ч. Причем они обязательно должны быть помечены соответствующей наклейкой — красным треугольником, окаймленным оранжевой полосой. Нет такой нашлепки, например, на заднем борту тракторного прицепа, плетущегося перед вами, — это уже не «тихоход», обгонять его права не имеете. Но с другой стороны, какой-нибудь асфальтовый каток или грейдер даже и без наклейки можно точно считать тихоходным транспортом.
Поговорив об объезде «дачных» заторов нельзя не напомнить, что даже при полном отсутствии разметки на асфальте обгонять по встречной полосе хвост желающих проехать через железнодорожный переезд машин категорически нельзя. Пункт 11.4 ПДД прямо запрещает это делать ближе чем за 100 метров перед железнодорожным переездом. На этом «горят» многие дачники, рвущиеся из города к своим участкам, но попадающим в лапы притаившегося за железнодорожными путями патруля ДПС или в объектив камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.