Можно ли обгонять «по встречке» тихоходов, плетущихся на дачу

Поэтому выезжать через сплошную осевую для обгона тихохода можно только в зоне действия круглого знака, на котором в красном кругу на белом фоне изображены красная и черная машинки. А если такого знака не видно, то и пересекать сплошную нельзя, кто бы перед тобой не полз в твоей полосе — за это КоАП грозит лишением «прав» или штрафом в 5000 рублей.

Да и с самими тихоходами не все просто. Таковыми закон считает лишь транспортные средства, физически не способные разогнаться свыше 30 км/ч. Причем они обязательно должны быть помечены соответствующей наклейкой — красным треугольником, окаймленным оранжевой полосой. Нет такой нашлепки, например, на заднем борту тракторного прицепа, плетущегося перед вами, — это уже не «тихоход», обгонять его права не имеете. Но с другой стороны, какой-нибудь асфальтовый каток или грейдер даже и без наклейки можно точно считать тихоходным транспортом.

Поговорив об объезде «дачных» заторов нельзя не напомнить, что даже при полном отсутствии разметки на асфальте обгонять по встречной полосе хвост желающих проехать через железнодорожный переезд машин категорически нельзя. Пункт 11.4 ПДД прямо запрещает это делать ближе чем за 100 метров перед железнодорожным переездом. На этом «горят» многие дачники, рвущиеся из города к своим участкам, но попадающим в лапы притаившегося за железнодорожными путями патруля ДПС или в объектив камеры автоматической фиксации нарушений ПДД.