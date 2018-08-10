В России могут отменить ямочный ремонт дорог

Проверка еще далеко не закончена, но ее результаты уже сейчас говорят о том, что одна из двух вечных российских проблем живее всех живых. Эксперты ревизовали дороги, отремонтированные в 2017 году, в том числе в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», более чем в в 50-и регионах страны. И, повторимся, отметили, что далеко не во всех городах работы проводились качественно — во многих местах асфальт покрылся трещинами, образовались выбоины. Теперь в планах «фронтовиков» добиться, чтобы подрядчики устранили все дефекты в рамках гарантийных обязательств.

К сожалению, в ходе обследований мы обнаруживаем множество проблем и недоделок. Некачественная работа подрядных организаций говорит о том, что нужно усиливать общественный контроль в дорожной сфере. Все выявленные нарушения эксперты фиксируют документально, а затем соответствующие запросы будут отправлены в местные администрации и надзорные органы', — комментирует ситуацию координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. При этом активисты подчеркивают, что до сих пор практикуемый в стране ямочный ремонт зачастую оказывается неэффективным и это фактически зря потраченные деньги.