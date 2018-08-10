В России могут отменить ямочный ремонт дорог

О том, как и какими методами отечественные дорожники ремонтируют улицы и магистрали, не понаслышке знает каждый моторизованный россиянин. Осваивая бюджетные деньги, строители нередко ограничиваются так называемым ямочным ремонтом, при этом проводят его весьма халтурно. В чем, в частности, убедились активисты Общероссийского народного фронта, проверив ряд магистралей, якобы отремонтированных перед зимой.
Проверка еще далеко не закончена, но ее результаты уже сейчас говорят о том, что одна из двух вечных российских проблем живее всех живых. Эксперты ревизовали дороги, отремонтированные в 2017 году, в том числе в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», более чем в в 50-и регионах страны. И, повторимся, отметили, что далеко не во всех городах работы проводились качественно — во многих местах асфальт покрылся трещинами, образовались выбоины. Теперь в планах «фронтовиков» добиться, чтобы подрядчики устранили все дефекты в рамках гарантийных обязательств.
К сожалению, в ходе обследований мы обнаруживаем множество проблем и недоделок. Некачественная работа подрядных организаций говорит о том, что нужно усиливать общественный контроль в дорожной сфере. Все выявленные нарушения эксперты фиксируют документально, а затем соответствующие запросы будут отправлены в местные администрации и надзорные органы', — комментирует ситуацию координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. При этом активисты подчеркивают, что до сих пор практикуемый в стране ямочный ремонт зачастую оказывается неэффективным и это фактически зря потраченные деньги.
Поэтому общественники планируют выйти к муниципальным властям с инициативой отказаться от ямочного ремонта, который особенно бесполезен в северных регионах, ведь в зимний период на залатанные дыры дополнительно влияют экстремальные погодные условия. Вместо этого необходимо проводить сплошной ремонт участков.
Напомним, что ямочный ремонт — самый популярный способ текущего ремонта дорог в российских городах. Смысл его применять есть в том случае, если объем повреждений на дороге не превышает 15%. Если же доля ям и выбоин выше, то требуется ремонт с полной заменой слоев дорожного покрытия или хотя бы верхнего слоя. Но зачастую это правило не выполняется. Скажем, при ямочном ремонте горячим асфальтобетоном строители часто пренебрегают таким этапом, как обрубка кромок, очистка и просушка выбоин. После этого проводится подгрунтовка, в ходе которой по очищенной поверхности разливается жидкий битум. Этот этап подрядчик тоже может пропустить. Часто допускается укладка асфальта на грязь, во время дождя, при низких температурах. Но если не выполняются требования к работам по ямочному ремонту, заплатки быстро разрушаются. И в итоге очень скоро на «подновленных» магистралях появляются трещины и провалы на асфальте, брошенные «раскопки», выбоины, а иогда и откровенно провалившееся дорожное полотно, просевшие люки и решетки ливневой канализации.
Другая беда, мешающая качественному ремонту дорог — несогласованность действий дорожных ведомств, коммунальных служб и подрядных организаций при ремонте дорог, что в конечном итоге приводит в том числе и к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Но что можно противопоставить дорожным бракоделам и реально ли вообще бороться с этим злом? В ОНФ считают, что вполне:
– Некачественная работа подрядных организаций говорит о том, что нужно усиливать общественный контроль в дорожной сфере. А без активного участия граждан сделать это довольно проблематично, — считает Александр Васильев, и рекомендует следующий алгоритм действий.
При нарушениях проведения ямочного ремонта, необходимо сделать фото или видеозапись этого процесса. После этого направить обращение с прикрепленными фото- или видеоматериалами в прокуратуру муниципалитета или региона с просьбой провести проверку исполнения норм федерального закона 257-ФЗ от 8 ноября 2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», проверку общего журнала производства работ на объекте (наличие отметок заказчика о каких-либо выявленных нарушениях и несоответствиях проектно-сметной документации), и по итогу — привлечь виновных к ответственности.