Как правильно проезжать «лежачего полицейского»

«Лежачих полицейских» устанавливают перед пешеходными переходами, вблизи учебных и медицинских заведений, а также на особо опасных участках дороги. Как правильно преодолевать искусственную неровность, объясняют будущим водителям еще в автошколах. Однако многие автомобилисты, судя по их действиям, этот важный урок пропускают мимо ушей.
Как показывает практика, дорожные знаки далеко не всегда обращают на себя внимание водителей. И дабы повысить безопасность на том или ином участке, службы создают на проезжей части искусственные препятствия, вынуждающие автовладельцев снижать скорость. Не всех, конечно. Но на тех, кто беспокоится о состоянии своего транспортного средства, «лежаки» действуют безотказно.
Первые «лежачие полицейские» появились в начале прошлого столетия на дорогах США.
Если понаблюдать за поведением автомобилистов, подкатывающихся к неровности, то можно заметить, что все водители действуют по-разному. Кто-то сбрасывает скорость заблаговременно, кто-то — непосредственно перед «лежачим полицейским». Некоторые рулевые пытаются объехать препятствие у бордюра, другие же — по диагонали. Но какая же тактика является верной — так сказать, минимизирующей риски травмировать подвеску?
Единственный способ щадящего преодоления «лежака» — снизить скорость транспортного средства до 20 км/ч заранее. Лучше всего начинать торможение в тот самый момент, когда неровность появилась в поле зрения. Непосредственно перед препятствием педаль тормоза следует отпустить. Некоторые технические эксперты рекомендуют даже поддать немного «газку».
В Великобритании изобрели надувные «лежаки» со специальными датчиками, которые сдуваются перед машиной, снижающей скорость.
Сбрасывать скорость на самом «полицейском» или же подле него не стоит, поскольку вес автомобиля, согласно законам физики, переносится вперед, и подвеска сильно нагружается. Особо технически «грамотные» водители предпочитают и вовсе брать препятствие с ходу, как бы не замечая его. Этих товарищей можно потом встретить в автосервисе с деформированными сайлентблоками и искривленными рычагами.
Имеет смысл «проползать» неровности по «колее», которая со временем образуется на «лежаках», изготовленных из резины. А вот к бордюрам лучше не прижиматься, поскольку можно повредить колесный диск или причинить неудобство водителям других транспортных средств — к примеру, мотоциклистам или велосипедистам. К тому же при «однобоком» проезде препятствия «ходовая» нагружается куда больше, уверены эксперты.
Неправильное поведение на «лежачих полицейских» чревато быстрым износом мостов, подшипников, стоек, амортизаторов и даже элементов тормозной системы.
«Счастливым» обладателям спортивных машин с клиренсом, не превышающим размер спичечного коробка, следует полностью останавливаться перед «лежаком» — и пусть водители догоняющих авто обсигналятся. При таких раскладах вероятность «ранить» днище или повредить пороги сводится к минимуму.