Как правильно проезжать «лежачего полицейского»

Как показывает практика, дорожные знаки далеко не всегда обращают на себя внимание водителей. И дабы повысить безопасность на том или ином участке, службы создают на проезжей части искусственные препятствия, вынуждающие автовладельцев снижать скорость. Не всех, конечно. Но на тех, кто беспокоится о состоянии своего транспортного средства, «лежаки» действуют безотказно.

Первые «лежачие полицейские» появились в начале прошлого столетия на дорогах США.

Если понаблюдать за поведением автомобилистов, подкатывающихся к неровности, то можно заметить, что все водители действуют по-разному. Кто-то сбрасывает скорость заблаговременно, кто-то — непосредственно перед «лежачим полицейским». Некоторые рулевые пытаются объехать препятствие у бордюра, другие же — по диагонали. Но какая же тактика является верной — так сказать, минимизирующей риски травмировать подвеску?