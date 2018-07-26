Автомобилисты нашли способы не оплачивать проезд по платным дорогам России

Если в аэропортах и прочих ключевых парковках страны работают шлагбаумы, которые не перехитрить, то на платных участках наших дорог есть все шансы проскочить «зайцем».

В отличие от более современных систем, чьи «ворота» открываются по шлюзовому принципу, не подпуская к въезду-выезду вторую машину, пока не проехала первая, КПП на «платниках» функционируют по-старинке.

Иными словами, цепочкой тут может проезжать сразу по несколько автомобилей. Именно так и делают автохалявщики, резко и близко пристраивающиеся к корме транспортного средства, проезжающего под открытым шлагбаумом.