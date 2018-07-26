Автомобилисты нашли способы не оплачивать проезд по платным дорогам России

На платных российских магистралях участились случаи «безбилетных» проездов легковых автомобилей, чьи владельцы научились обманывать контрольно-пропускную систему. Ну и кто там говорил, что кризис закончился?
Если в аэропортах и прочих ключевых парковках страны работают шлагбаумы, которые не перехитрить, то на платных участках наших дорог есть все шансы проскочить «зайцем».
В отличие от более современных систем, чьи «ворота» открываются по шлюзовому принципу, не подпуская к въезду-выезду вторую машину, пока не проехала первая, КПП на «платниках» функционируют по-старинке.
Иными словами, цепочкой тут может проезжать сразу по несколько автомобилей. Именно так и делают автохалявщики, резко и близко пристраивающиеся к корме транспортного средства, проезжающего под открытым шлагбаумом.
Еще один способ проскочить нахаляву — создать видимость проезда через терминал, автоматически открывающий путь после считывания трансподера, установленного на лобовогм стекле автомобиля.
Проще говоря, медленно подкрадываясь к шлагбауму, хитрецы дают понять сзади подъезжающим водителям, что пост почти пройден. В свою очередь приблизившаяся машина с трансподером дает сигнал системе, и та поднимает ворота, освобождая проезд упершемуся в них «зайцу».
Впрочем, для борьбы с «безбилетниками» на ряде платных трасс уже устанавливают дополнительные видеокамеры и специальные светофоры. Проскочил за кем-то на красный запрещающий сигнал — лови штраф в сумме 1000 рублей. Попался в объектив еще раз — будь любезен, заплати 5000 рублей.