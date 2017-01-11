Что делать, если в бачке замерзла «омывайка»

Любому автовладельцу знакома типично зимняя ситуация: нажимаем рычаг омывателя ветрового стекла, а из форсунок не вылетает ни капли «незамерзайки». Только щетки бессильно растирают сухую грязь на «лобовухе». Что делать в подобной ситуации? Самый просто способ — загнать машину в отапливаемый гараж или на подземную парковку. И ждать, когда в тепле машина прогреется, а вместе с ней растает лед в бачке омывателя, шлангах и форсунках. Метод хорош, если у тебя в запасе, как минимум, пара часов. Но для оперативной разморозки он не подходит. Заметим, что очень часто замерзает не вся «незамерзайка», а только та, что остается в шлангах и форсунках.

Дело в том, что объемы остающейся там жидкости небольшие, а спирту, который, собственно, придает ей незамерзающие свойства, есть куда испаряться. Например, за ночь он улетучивается, а оставшаяся вода замерзает и затыкает путь жидкому омывателю из бачка. Поэтому первым делом можно попробовать прочистить ото льда форсунки и подходящие к ним шланги. Для этого нам понадобится какой-нибудь размораживатель дверных замков и шприц с тонкой иглой. Вкачиваем с помощью шприца размораживающую жидкость в форсунки омывателя. И если лед был только в них и подводящих патрубках, то проблема, считай, решена.