Что делать, если в бачке замерзла «омывайка»

akson.debryansk.ru
Не обязательно переживать 30-градусные морозы, чтобы «незамерзайка» в бачке омывателя лобового стекла превратилась в лед. Достаточно приобрести некачественный продукт, и вот ты уже вынужден останавливаться через каждые сто-двести метров, чтобы бросить на ветровое стекло снежку с обочины. Однако существует несколько способов борьбы с этой неприятностью.

Максим Строкер

Любому автовладельцу знакома типично зимняя ситуация: нажимаем рычаг омывателя ветрового стекла, а из форсунок не вылетает ни капли «незамерзайки». Только щетки бессильно растирают сухую грязь на «лобовухе». Что делать в подобной ситуации? Самый просто способ — загнать машину в отапливаемый гараж или на подземную парковку. И ждать, когда в тепле машина прогреется, а вместе с ней растает лед в бачке омывателя, шлангах и форсунках. Метод хорош, если у тебя в запасе, как минимум, пара часов. Но для оперативной разморозки он не подходит. Заметим, что очень часто замерзает не вся «незамерзайка», а только та, что остается в шлангах и форсунках.

Дело в том, что объемы остающейся там жидкости небольшие, а спирту, который, собственно, придает ей незамерзающие свойства, есть куда испаряться. Например, за ночь он улетучивается, а оставшаяся вода замерзает и затыкает путь жидкому омывателю из бачка. Поэтому первым делом можно попробовать прочистить ото льда форсунки и подходящие к ним шланги. Для этого нам понадобится какой-нибудь размораживатель дверных замков и шприц с тонкой иглой. Вкачиваем с помощью шприца размораживающую жидкость в форсунки омывателя. И если лед был только в них и подводящих патрубках, то проблема, считай, решена.

am49.ru

Хуже, когда замерз и бачок омывателя тоже. В редких моделях машин есть возможность легко его демонтировать и отнести для оперативной разморозки в домашних условиях с помощью горячей воды из-под крана. В большинстве же авто он спрятан где-нибудь в недрах бампера, в переднем крыле или в каком-нибудь еще подобном месте. Хорошо, если перед замерзанием бачок не был заполнен полностью. В этом случае может помочь … аптека. Нужно приобрести 4−5 пузырьков какой-нибудь настойки с высоким содержанием спирта — «календулы» или знаменитого «боярышника». Хотя в некоторых аптеках вам могут и не продать это зелье, подозревая покупателя в намерении банально их выпить. В качестве альтернативы отлично подойдет денатурированный этиловый спирт из хозяйственного магазина.

Заливаем его в бачок и ждем некоторое время, пока он растворит лед и «незамерзайка» станет по-настоящему незамерзающей. Если бачок замерз «под горлышко», или неохота бегать по аптекам, придется доехать до ближайшей автомойки. Там следует попросить работника вставить шланг с водой в горловину бачка омывателя и открыть кран. При этом вода совсем не обязательно должна быть горячей. В любом случае ее струя через короткое время размоет лед в бачке. После этого в обязательном порядке придется «выбрызгать» все его содержимое на лобовое стекло и на освободившееся место залить гарантированно морозостойкую «незамерзайку».

безопасность дорожного движения, ремонт
11 января 2017
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