Омбудсмен требует внимания ГИБДД к детской игре «Беги или умри»

Смертельно опасная игра «Беги или умри», суть которой заключается в пересечении проезжей части в непосредственной близости от движущихся автомобилей, распространяется через социальные сети среди несовершеннолетних. Автолюбители в ярости, родители взволнованы, а государство не принимает никаких мер, ведь по их мнению… никакой игры нет.

По словам представителей Управления ГИБДД в регионах, рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в начале 2017 года не зафиксирован, МЧС также опровергает информацию о существовании «Беги или умри». Такого же мнения придерживается Сергей Пестов, руководитель центра спасения детей от киберпреступлений. По его словам, все эти сообщения в интернете с предупреждениями родителей о возможной опасности — всего лишь очередной вирусный вброс, цель которого разрушение российского общества и негативное влияние на психику ребенка.