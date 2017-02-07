Омбудсмен требует внимания ГИБДД к детской игре «Беги или умри»

Фото: www.pocatelloparents.com
Россию захлестнула новая волна подростковой игры «Беги или умри». Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к главе ГИБДД Виктору Нилову с просьбой разобраться в ситуации, сообщается на официальном сайте омбудсмена.

Виктория Базылева

Смертельно опасная игра «Беги или умри», суть которой заключается в пересечении проезжей части в непосредственной близости от движущихся автомобилей, распространяется через социальные сети среди несовершеннолетних. Автолюбители в ярости, родители взволнованы, а государство не принимает никаких мер, ведь по их мнению… никакой игры нет.

По словам представителей Управления ГИБДД в регионах, рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в начале 2017 года не зафиксирован, МЧС также опровергает информацию о существовании «Беги или умри». Такого же мнения придерживается Сергей Пестов, руководитель центра спасения детей от киберпреступлений. По его словам, все эти сообщения в интернете с предупреждениями родителей о возможной опасности — всего лишь очередной вирусный вброс, цель которого разрушение российского общества и негативное влияние на психику ребенка.

Омбудсмен Анна Кузнецова отказалась оставаться в стороне: «Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте.

По рассказам же автомобилистов-очевидцев на интернет-форумах, подростки, которые участвуют в подобных смертельных забегах, появляются внезапно: один бежит, а в руках второго мобильный телефон, на который ведется съемка. Российским водителям следует быть предельно внимательными и осторожными во избежание трагических инцидентов, особенно если в поле зрения попадает направляющася к дороге компания детей.

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7 февраля 2017
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