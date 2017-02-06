Можно ли установить систему ЭРА-ГЛОНАСС на подержанную машину

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Требования к поголовному оснащению модулями ЭРА-ГЛОНАСС и подержанных и новых авто, ввозимых из-за границы или производимых внутри страны, действуют в России с 1 января 2017 года. И буквально за месяц после вступления этой нормы в силу, на дальневосточной таможне скопились сотни старых иномарок, не оборудованных кнопками SOS, что не позволяет им ездить по нашим дорогам. Единственный способ зарегистрировать машину — установить в нее пресловутую систему самостоятельно.

Вячеслав Василенко

Только сделать это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», невозможно! Не зря ведь ситуацией в регионе озаботился даже сам приморский губернатор, обратившийся к полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой ввести временный мораторий на импорт иномарок, не оснащенных «тревожной кнопкой». Он предложил дать время законотворцам для определения четкого порядка оформления ввозимых в страну транспортных средств с учетом последующей инсталляции приемников ЭРА-ГЛОНАСС. И губернатора понять можно: благодаря системе экстренного реагирования автопарк всего зауралья перестанет обновляться.

Ведь сейчас рядовому автомобилисту совершенно непонятно, где и как установить эту систему, а заодно и проверить ее в действии. Причем речь в данном случае идет не только о желающих приобрести старенького «японца» за бугром, но и тех, кто по собственной воле хочет сделать ранее купленную машину объектом наблюдения и контроля всевидящего «Большого брата».

В свое время, напомним, глава Минпромторга г-н Мантуров публично агитировал хозяев «бэушных» авто в целях безопасности ставить в них терминалы экстренного реагирования. Правда, почему-то не уточнил, к кому обращаться за помощью в установке и в какую сумму все это дело выльется конкретному автовладельцу.

А между тем удовольствие не из дешевых — модуль с учетом его внедрения в легковушку обойдется физлицу в 33 000 рублей! Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в компании «ЭРА-ГЛОНАСС», прошивка терминала под конкретно взятую машину займет от 7 до 10 дней, а само подключение — не более 2 часов. Но и это только в теории, поскольку нам за целый рабочий день так и не удалось «вычислить» конкретную мастерскую, где за указанные деньги пресловутый терминал можно установить. В этом нам не смогла помочь ни одна из причастных к проблеме структур с подозрительно схожими названиями: НП «ГЛОНАСС», АО «ГЛОНАСС» и ООО «ЭРА-ГЛОНАСС». Хотя представитель последнего в телефонном разговоре с журналистом сайта «АвтоВзгляд» и обещал это сделать.

Позвольте, но много ли автовладельцев захочет установить в свой видавший виды автомобиль клавишу SOS за такие деньги (особенно если учитывать, что средний возраст подержанных машин в России — 12,5 лет)? Иными словами, для покупателя авто ценой пусть даже в 100 000 «деревянных» — это ощутимый удар по карману. К тому же никаких гарантий в том, что установленная система будет работать на «пятерку», увы, нет. Если производители новых машин для ее проверки вынуждены бить по паре своих авто в краш-тестах, то частников заставить это сделать закон не может.

Проще говоря, внедрение «тревожной кнопки» еще не значит, что в случае ДТП к месту аварии отправят «Скорую помощь». Про то, что специалисты сертифицированных центров, запуская свои руки в «мозги» и штатную электрику машины, могут что-нибудь повредить, и в ходе дальнейшей эксплуатации владелец столкнется с массой неприятных сюрпризов, говорить не хочется и вовсе.

Но куда более любопытным является тот факт, что инсталлировать ЭРА-ГЛОНАСС можно исключительно на транспортные средства, числящиеся в реестре авто, сертифицированных для установки данной системы. То есть если на двухлетний Ford Focus поставить модуль еще можно, то на Focus II, а уж тем более «японку» «лохматых» годов — уже нет. Да что там говорить: подобным «вооружением» сегодня могут блеснуть всего две модели LADA, остальные «Жигули» — мимо!

Поэтому для большинства обладателей подержанных машин и покупателей «заморских» иномарок идея самостоятельно оборудовать их терминалами попросту нереализуема. Как бы ни пытался приморский губернатор добиться от правительства отсрочки действия закона для введения алгоритма действий при оформлении старых автомобилей, ничего у него не получится.

Гениальную все-таки власти придумали схему «оглонашивания» — на пустом месте собирать деньги с производителей. Зачет! Только представьте, какие колоссальные расходы несут автостроители: мало того, что им приходится тратиться на установку самой системы, так еще и нести в связи с этим прочие производственные издержки. Отсюда, в частности, и скачки цен на автомобили, которые в условиях перманентного кризиса и резкого снижения покупательской способности населения регулярно и серьезно дорожают, все больше становясь для потребителей роскошью, а не средствами передвижения.

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6 февраля 2017
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