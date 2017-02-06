Можно ли установить систему ЭРА-ГЛОНАСС на подержанную машину

Только сделать это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», невозможно! Не зря ведь ситуацией в регионе озаботился даже сам приморский губернатор, обратившийся к полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой ввести временный мораторий на импорт иномарок, не оснащенных «тревожной кнопкой». Он предложил дать время законотворцам для определения четкого порядка оформления ввозимых в страну транспортных средств с учетом последующей инсталляции приемников ЭРА-ГЛОНАСС. И губернатора понять можно: благодаря системе экстренного реагирования автопарк всего зауралья перестанет обновляться.
Ведь сейчас рядовому автомобилисту совершенно непонятно, где и как установить эту систему, а заодно и проверить ее в действии. Причем речь в данном случае идет не только о желающих приобрести старенького «японца» за бугром, но и тех, кто по собственной воле хочет сделать ранее купленную машину объектом наблюдения и контроля всевидящего «Большого брата».