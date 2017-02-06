Можно ли установить систему ЭРА-ГЛОНАСС на подержанную машину

В свое время, напомним, глава Минпромторга г-н Мантуров публично агитировал хозяев «бэушных» авто в целях безопасности ставить в них терминалы экстренного реагирования. Правда, почему-то не уточнил, к кому обращаться за помощью в установке и в какую сумму все это дело выльется конкретному автовладельцу.

А между тем удовольствие не из дешевых — модуль с учетом его внедрения в легковушку обойдется физлицу в 33 000 рублей! Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в компании «ЭРА-ГЛОНАСС», прошивка терминала под конкретно взятую машину займет от 7 до 10 дней, а само подключение — не более 2 часов. Но и это только в теории, поскольку нам за целый рабочий день так и не удалось «вычислить» конкретную мастерскую, где за указанные деньги пресловутый терминал можно установить. В этом нам не смогла помочь ни одна из причастных к проблеме структур с подозрительно схожими названиями: НП «ГЛОНАСС», АО «ГЛОНАСС» и ООО «ЭРА-ГЛОНАСС». Хотя представитель последнего в телефонном разговоре с журналистом сайта «АвтоВзгляд» и обещал это сделать.

Позвольте, но много ли автовладельцев захочет установить в свой видавший виды автомобиль клавишу SOS за такие деньги (особенно если учитывать, что средний возраст подержанных машин в России — 12,5 лет)? Иными словами, для покупателя авто ценой пусть даже в 100 000 «деревянных» — это ощутимый удар по карману. К тому же никаких гарантий в том, что установленная система будет работать на «пятерку», увы, нет. Если производители новых машин для ее проверки вынуждены бить по паре своих авто в краш-тестах, то частников заставить это сделать закон не может.

Проще говоря, внедрение «тревожной кнопки» еще не значит, что в случае ДТП к месту аварии отправят «Скорую помощь». Про то, что специалисты сертифицированных центров, запуская свои руки в «мозги» и штатную электрику машины, могут что-нибудь повредить, и в ходе дальнейшей эксплуатации владелец столкнется с массой неприятных сюрпризов, говорить не хочется и вовсе.