Экс-гитарист «Сектора газа» находится в тяжелом состоянии после ДТП

Бывшего гитариста группы «Сектор газа» Игоря Кущева сбил автомобиль в Воронеже — в результате ДТП он получил серьезные травмы. В настоящее время 57-летний музыкант находится в реанимации.

Виктория Базылева

Инцидент произошел вечером 15 февраля в Северном микрорайоне Воронежа, где Кущев переходил дорогу. От сильного удара гитариста отбросило в сторону, на припаркованный автомобиль. Рассказы очевидцев, впрочем, отличаются от официальной версии сотрудников ГИБДД. Одни утверждают, что Кущева сбил Kia Cee'd, за рулем которого находился 28-летний водитель, другие — что ДТП произошло с участием черного Mercedes-Benz.

Как сообщает местное издание «Блокнот Воронеж», пострадавший получил многочисленные травмы, в том числе ушиб головного мозга.

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16 февраля 2017
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