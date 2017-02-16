Экс-гитарист «Сектора газа» находится в тяжелом состоянии после ДТП

Инцидент произошел вечером 15 февраля в Северном микрорайоне Воронежа, где Кущев переходил дорогу. От сильного удара гитариста отбросило в сторону, на припаркованный автомобиль. Рассказы очевидцев, впрочем, отличаются от официальной версии сотрудников ГИБДД. Одни утверждают, что Кущева сбил Kia Cee'd, за рулем которого находился 28-летний водитель, другие — что ДТП произошло с участием черного Mercedes-Benz.

Как сообщает местное издание «Блокнот Воронеж», пострадавший получил многочисленные травмы, в том числе ушиб головного мозга.