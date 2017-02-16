Водители 30−40 лет чаще остальных попадают в ДТП

На втором месте оказалась категория водителей от 40 до 50 лет — с ним зарегистрировано 22,7 тысячи ДТП. 22,1 тысячи аварий произошло с участниками движения в возрасте от 25 до 30 лет, а с водителями 50−60 лет — 18,1 тысячи инцидентов. Реже всего в ДТП попадают молодые россияне в возрасте 21−25 лет — таких аварий зарегистрировано 13,4 тысячи.

В столице лидерами по количеству ДТП являются также водители 30−40 лет — на их долю приходится почти 30% всех аварий, зафиксированных в Москве.

Как отмечают эксперты, к 30 годам у водителей, как правило, уже имеется достаточный опыт вождения автомобиля, однако они могут быть невнимательными и чересчур самоуверенными, вследствие чего и происходят дорожные казусы.