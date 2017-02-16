Водитель Tesla остановил неуправляемый Volkswagen своей машиной

Фото: www.mns.com
В Германии владелец Tesla Model S проявил мужество и своей машиной затормозил Volkswagen Passat, водитель которого потерял сознание за рулем, сообщает портал Msn.

Виктория Базылева

Владелец «Теслы» Манфред Кик во время движения по автобану обратил внимание на Volkswagen Passat, который ехал по левой полосе. Поравнявшись с «Пассатом», Кик обнаружил, что его водитель находится без сознания. Не долго думая, он позвонил в службу спасения, после чего аккуратно притормозил универсал, используя для этого свою машину. Как оказалось позже, у водителя Volkswagen Passat случился инсульт.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск был впечатлен смелостью водителя Model S и пообещал восстановить его автомобиль совершенно бесплатно в самые короткие сроки.

дорога, трасса
16 февраля 2017
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