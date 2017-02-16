Водитель Tesla остановил неуправляемый Volkswagen своей машиной

Владелец «Теслы» Манфред Кик во время движения по автобану обратил внимание на Volkswagen Passat, который ехал по левой полосе. Поравнявшись с «Пассатом», Кик обнаружил, что его водитель находится без сознания. Не долго думая, он позвонил в службу спасения, после чего аккуратно притормозил универсал, используя для этого свою машину. Как оказалось позже, у водителя Volkswagen Passat случился инсульт.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск был впечатлен смелостью водителя Model S и пообещал восстановить его автомобиль совершенно бесплатно в самые короткие сроки.