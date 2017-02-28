Временные «права» для начинающих водителей вводить не будут

Новость о том, что для начинающих водителей могут ввести некий испытательный срок и на это время ограничить скорость их передвижения максимальными 70−80 км/ч взорвала медийное пространство. И это вполне объяснимо если учесть, что ежегодно «права» получает около 2 млн. человек. Однако структуры, запустившие этот слух, забыли предупредить заинтересованных лиц, что это — не более чем фейк.

Александр Ростарчук

Как и то, что их представители намерены обсудить инициативу с главой российской ГИБДД Виктором Ниловым. Хотя бы потому, что ему сейчас не до глупостей — по данным портала «АвтоВзгляд» генерал вот вот уйдет в отставку: то ли по достижении 60-летнего — предельного для этой должности — возраста, то ли по собственному желанию, не дожидаясь грядущего дня рождения. Кроме того, вопрос о «цензе» для водителей-новичков уже был окончательно решен в конце минувшего года, когда о возможности его введения говорила сама ГИБДД (представив свое предложение, ни много ни мало, в виде проекта постановления правительства). Тогда, напомним, против выступили и различные ассоциации автошкол, и эксперты в области безопасности дорожного движения, и правозащитники. И предложение было отвергнуто самим же правительством страны что называется сходу. И вот теперь идея подается неким «Союзом автошкол» как абсолютно свежая и при этом проработанная. Зачем?

Нет, пусть у вас не складывается впечатление, будто автошколы всей страны разом сошли с ума и резко изменили свою позицию. Все гораздо проще, а точнее — примитивнее. Это — самый что ни на есть примитивный пиар себя любимых.

Инициатива «мочить» новичков за рулем принадлежит, как уже было сказано, так называемому «Союзу автошкол», в который входят лишь 11 автошкол. То есть, говоря формальным языком, все громкие предложения выдвинуты от имени маленькой горстки московских автокурсов. Причем среди этих 11 образовательных учреждений основное место занимают автошколы, известные под брендом «Автошкола онлайн». Правда, собственно «Автошколы онлайн» в природе не существует. Ее нет на сайте ГИБДД в списке автошкол, получивших все необходимые согласования-разрешения. Она не значится в реестре лицензий Рособрнадзора. Что, впрочем, не мешает столичной ГАИ регулярно вручать ей какие-нибудь награды. Может, автоинспекция не знает, что юридически такой структуры не существует? Так пусть посмотрит реестр на собственном сайте. …Увы, но фейковые новости нынче в моде и даже не каждое издание, их тиражирующее, способно разобраться в природе чьей-то очередной фантазии. Особенно если она рождена фейковыми лидерами фейковых организаций. Между тем, по данным той же ГИБДД, число ДТП, случившихся по вине начинающих водителей, сокращается на 17−20% ежегодно. И главным образом потому, что по инициативе вполне реальных автошкол, преодолевших сопротивление и различных министерств и ведомств, и сомнительных автокурсов, в стране была проведена реформа автошкольного образования. И вот это уже — факт.

водительское удостоверение, автошколы, безопасность дорожного движения, ГИБДД
28 февраля 2017
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