Временные «права» для начинающих водителей вводить не будут

Как и то, что их представители намерены обсудить инициативу с главой российской ГИБДД Виктором Ниловым. Хотя бы потому, что ему сейчас не до глупостей — по данным портала «АвтоВзгляд» генерал вот вот уйдет в отставку: то ли по достижении 60-летнего — предельного для этой должности — возраста, то ли по собственному желанию, не дожидаясь грядущего дня рождения. Кроме того, вопрос о «цензе» для водителей-новичков уже был окончательно решен в конце минувшего года, когда о возможности его введения говорила сама ГИБДД (представив свое предложение, ни много ни мало, в виде проекта постановления правительства). Тогда, напомним, против выступили и различные ассоциации автошкол, и эксперты в области безопасности дорожного движения, и правозащитники. И предложение было отвергнуто самим же правительством страны что называется сходу. И вот теперь идея подается неким «Союзом автошкол» как абсолютно свежая и при этом проработанная. Зачем?

Нет, пусть у вас не складывается впечатление, будто автошколы всей страны разом сошли с ума и резко изменили свою позицию. Все гораздо проще, а точнее — примитивнее. Это — самый что ни на есть примитивный пиар себя любимых.