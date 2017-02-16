В России снижаются показатели аварийности

В 2016 году было зарегистрировано 173,7 тысячи серьезных дорожно-транспортных происшествий, что на 5,6% меньше, чем за предыдущий год. Количество раненых также снизилось — 221 тысяча человек получила травмы в результате аварий в минувшем году, и это на 4,3% меньше, чем в 2015-м. Стоит также отметить, что число аварий с участием пешеходов сократилось на 8,6%, число погибших — на 17,3%, а раненых стало меньше на 7,4%.

Большинство аварий в России — 86,9% - происходит по причине нарушений водителями правил дорожного движения. Еще одной острой проблемой является вождение в нетрезвом виде — по статистике каждое десятое ДТП случается по вине пьяных за рулем.

«Данные статистики по итогам прошедшего года свидетельствуют о продолжении тенденции к снижению основных показателей аварийности. Такая тенденция отмечается на протяжении последних нескольких лет — число погибших людей в результате ДТП в России непрерывно снижается с 2013 года, общее количество ДТП и число раненых — с 2014 года» — говорится в сообщении представителей ГИБДД.