Ferrari 360 Spider Дэвида Бэкхэма уйдет с молотка

Фото: www.dailymail.co.uk
На британском автомобильном аукционе H&H Classics выставят уникальный Ferrari 360 Spider, которым на протяжении двух лет владел знаменитый футболист Дэвид Бэкхем. В свое время он отдал за итальянский спорткар более 145 896 долларов.
Виктория Базылева

От стандартного Ferrari 360 Spider экземпляр, выполненный на заказ для Дэвида Бэкхема, отличается специальным номерным знаком «D7 DVB», покрытием кузова черной эмалью Nero, отделанным кожей Sabbia салоном машины, легкосплавными дисками BBS, выхлопной системой Tubi и прочими наворотами.

Под капотом спорткара трудится 3,6-литровый 400-сильный V8 в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Машина разгоняется до сотни за 4,9 секунды, а ее максимальная скорость — 282 км/ч.

Огранизаторы аукциона H&H Classics надеются реализовать машину за 85 000 — 95 000 фунтов стерлингов. При этом они отмечают, что на практике выручка за подробные лоты оказывается в разы выше предполагаемой благодаря «звездности» предыдущего владельца.

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20 марта 2017
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