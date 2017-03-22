Россияне обсуждают в интернете Mercedes-Benz чаще других марок

На второй строчке по популярности расположилась другая немецкая премиальная марка — BMW, а третьей стала японская Toyota. Помимо них россияне часто упоминают Volkswagen и отечественную LADA. В лидирующей десятке также оказались Audi, Geely, Ferrari, Nissan и MINI.

В компании Brand Analytics пояснили, что рейтинг основан на индексах, которые учитывают вовлеченность российских пользователей в обсуждение марки, внимание и лояльность к производителю. Помимо социальных сетей аналитики изучали различные форумы и сайты, где можно оставлять отзывы о продукции. Стоит отметить, что в расчет не принимались сообщения о купле-продаже машин, ДТП и, разумеется, посты в профилях самих автопроизводителей.